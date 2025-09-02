Nemcsak a Fidesz megy vasárnap Kötcsére, hanem Magyar Péter is

Orbán a Harcosok Klubjában tette közhírré, hogy szeptember 7-én lesz idén a kötcsei piknik, ahol évről-évre megjelenik a fideszes holduvar színe-java, hogy a miniszterelnök eligazítását zárt(abb) körben személyesen hallgathassák meg.

Idén azonban nemcsak a fideszesek látogatnak Kötcsére, hanem Magyar Péter, és felhívására nagy eséllyel a Tisza-szimpatizánsok egy része is. A pártelnök Facebook-kommentben azt ígérte, hogy részleteket később fog megosztani:

A megszokottól némileg eltérő forgatókönyvvel jutottunk el ide. Eddig ugyanis Magyar Péter volt az, aki nagyobb eseményei előtt rendszeresen arról írt, hogy fideszes provokációra számít, most viszont úgy tűnik, a Fidesznek megtetszett ez az előreszaladós recept, hiszen Kocsis Máté frakcióvezető, zebr afeketeöves álhírvadász, a Zebra Digitális Kör vezetője írta Facebookján, hogy Magyarék „provokációt szerveznek Kötcsére, épp most hétvégére, hogy megpróbálják elterelni a figyelmet a kínos ügyeikről és a durva lejtmenetről”. Magyar ez után jelentette be, hogy tényleg Kötcsére hívja a támogatóit.

Orbán Viktor és a Fidesz már 2004 óta rendszeresen megtartja a kötcsei pikniket, tavaly a miniszterelnök az általa preferált ún. gazdasági semlegességről szónokolt. Erről hosszú idő óta először egy rövid részletet is közölt.