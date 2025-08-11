Orbán a Harcosoknak árulta el, hogy szeptember 7-én lesz idén a kötcsei piknik

A Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban Orbán Viktor ezúttal is ismertette a napirendjét, majd egy eddig ismeretlen információk is megosztott a harcosaival:
„délután Fidesz-elnökségi. Asztalon az őszi politikai évad tervrajza. Szeptember 7-én kezdünk Kötcsével”, írta Orbán a hvg.hu szerint.
Ez egybecseng azzal a dátummal, ami abban az állítólagos jegyzőkönyvben szerepelt, amit Magyar Péter osztott meg, mondván egy zártkörű megbeszélésen készült Rogánéknál.
Ebben egyébként a szeptember 21-e is szerepelt, amikor is nagyszabású Harcosok Klubja-rendezvényt terveztek a Papp László Sportarénában. Valóban lesz ilyen esemény, viszont egy nappal korábban, szeptember 20-án, és a Digitális Polgári Körök találkoznak analóg formában.
Orbán Viktor és a Fidesz már 2004 óta rendszeresen megtartja a kötcsei pikniket, tavaly a miniszterelnök az általa preferált ún. gazdasági semlegességről szónokolt. Erről hosszú idő óta először egy rövid részletet is közölt.
A Karmelita szerint a Tisza elnöke „egyszerűen el akarja terelni a figyelmet viharszakértői posztjáról”.
Levél érkezett a tárhelyedre az egyes számú Digitális Polgári Kör alapítójától. A miniszterelnök felment az internetre, és meghirdette az első élő digitális honfoglalást a Papp László sportarénába.
A miniszterelnök a fideszes holdudvarnak hosszan magyarázta, milyen gazdasági semlegességre készül a kormány.