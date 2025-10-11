Üzemi baleset történt egy debreceni katódgyárban

Ezután a cikkünk után tájékoztatást adott az EcoPro, amelyet itt lehet elolvasni.

Tűzoltóknak kellett kivonulniuk az EcoPro nevű dél-koreai katódgyár debreceni üzeméhez szombaton. A Katasztrófavédelem lapunknak küldött válaszából az derül ki, hogy a helyszínen a beavatkozásukra nem volt szükség. Arról viszont nem adtak tájékoztatást, hogy pontosan mi történt az amúgy megépült, de még nem átadott üzemben. A Katasztrófavédelem a továbbiakért az EcoProhoz irányított bennünket, csakhogy a cég honlapján egyetlen kapcsolat van megadva, egy mobilszám, amelyet hiába próbáltunk többször is hívni, „a hívott szám jelenleg nem kapcsolható” üzenetet kaptunk a hangpostafióktól.

Lapunkhoz eljutottak az esetről információk, de azokat így nem tudtunk megerősíteni. Hasonlóakról számolt be a környékbeli Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület. Az általuk közölt fotó hitelességét megerősítette a Katasztrófavédelem. A gyárban a hírek szerint tesztüzemet folytatnak.

A debreceni az EcoPro első Dél-Koreán kívüli üzeme, ahol az európai piac számára évi 108 ezer tonna katódanyag előállítását tervezik, ami 1,3 millió elektromos autó akkumulátorának gyártásához elegendő mennyiség. Ráadásul az EcoPro és a Samsung SDI 2023 végén öt évre szóló, 34 milliárd dolláros beszállítói szerződést írt alá, amivel a gödi Samsung előre le is kötötte a még csak építés alatt álló debreceni üzem gyártókapacitásának nagy részét. A cég dél-koreai tulajdonosát néhány hónappal azután tartóztatták le, hogy Szijjártó Péterrel közösen letette ennek a debreceni üzemnek az alapkövét.