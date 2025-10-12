Földre küldték Kamarás Ivánt a Sztárboxban

Ez már a hatodik vasárnap, amikor élő egyenes adásban lehet nézni, ahogy híresek és kevésbé híresek gyepálják egymást a ringben. Rögtön a második mérkőzésen történt egy csúnya kiütés: a Bódi-tesók közül az influenszer/motivációs tréner Bódi Bence az első menetben földre küldte a színész Kamarás Ivánt. Utóbbi egyébként csak beugrósként került ide, eredetileg ugyanis a musicalszínész Kocsis Dénes bokszolt volna, de ő visszalépett a vállsérülése miatt. (Kocsis javára pedig Pápai Joci lépett vissza korábban.)

Az estét azonban nem ők, hanem a nők nyitották meg: a lelkes fideszes és erős kereskedelmi tévés múlttal rendelkező Gáspár Győző nagyobbik lánya, Gáspár Evelin csapott össze a fitnesz influenszer Bernáth Odettel. Utóbbi a második menetig uralta a meccset, aztán kicsit fordult a helyzet, végül a bírók pontozással Gáspárt hozták ki győztesnek. Ennek az egyik legjobban a fidesz álláspontját boldogan képviselő, sokgyerekes Vasvári Vivien örült, aki az utolsó menet előtt élő adásban üvöltötte az egyik műsorvezető, Csobot Adél mikrofonjába a ringben izzadó Gáspár Evelinnek üzenve: „Basszál oda!”

A Bódi-Kamarás mérkőzés előtti szünetben – amíg a tévében reklámot kell nézni – az RTL online háttérműsorában megszólaltatták a közönségben ülő Molnár Áront, hogy mit keres itt és kinek drukkol, mire Molnár elmondta, hogy „a sport pártpolitika nélkül is összehozza az embereket”, majd ledarálta, hogy „ezt a rendszert meg kell buktatni”, ezek után pedig a hónapokkal ezelőtti, Vasvári Viviennel letolt online csatározására utalva elmondta, hogy ő egy szabad és nyitott ország mellett áll ki, a rendszerrel van problémája, és „ha valaki emelett a rendszer mellett rakja le a voksát, az problémás”. Mindeközben kettővel Molnár mellett a DPK-ba belépett ifjabb Schóbert Norbert nővére, Schóbert Lara ült, aki mosolyogva csóválta a fejét, és odasúgta barátnőjének: „Nagyon durva.”

A fentiekhez érdemes tudni azt az előzményt, hogy Molnár Áron a nyár elején készített egy paródiavideót Vasváriról, mire utóbbi férje perrel fenyegette meg Molnárt, és leginkább amiatt háborgott, hogy Molnár szerinte aljasul betámadta a feleségét, aki „egy hatgyerekes anya”.

Ezek után ifjabb Schóbert Norbert és a focista Lencse László lépett ringbe: az első menetben a bokszolás néha átcsapott egy kis birkózásba. A későbbi menetekben is hatalmas ölelkezések voltak, a focistánál 17 évvel fiatalabb Schóbert masszívan véres arccal tolta le a mérkőzést, amit végül megosztott pontozással megnyert.

Végül egy nehézsúlyú címvédő gálamérkőzést nézhettünk meg a színész Mészáros András és Árpa Attila között. Utóbbi a ringbe szállás előtt elmondta reményeit, miszerint „talán ebből a mérkőzésből lehet egy régimódi faszméregetés”. Ebből végül az lett, hogy a második menet végére annyira felszakadt Árpa szeme mellett, hogy az orvos nem engedte a folytatást. Árpa csalódott volt, Mészáros technikai KO-val nyert. Árpa Attila azt mondta, „ez hozzá tartozik”, és nem érti, hogy miért kellett véget vetnie a mérkőzésnek.

