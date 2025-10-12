Hétfő hajnalban kezdődhet az izraeli túszok szabadon engedése

Izraelben arra számítanak, hogy hétfőn hajnalban elkezdődhet a két éve Gázába hurcolt túszok szabadon engedése. Az ottani Miniszterelnöki Hivatal arról tájékoztatta a túszok hozzátartozóit, hogy a szabadon engedés hajnali 4 és 6 óra között kezdődhet, bár az időpont még változhat.

Mindez annak az eredménye, hogy múlt héten a Hamász részben elfogadta Donald Trump amerikai elnök a hét elején megfogalmazott ultimátumát, vagyis 20 pontos tervét a gázai háború lezárására. Ennek nyomán Trump utasította Izraelt, hogy azonnal hagyja abba a Gázai övezet bombázását. A Hamász beleegyezett, hogy szabadon engedi az összes túszt az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyokért cserébe, valamint lemond a Gázai övezet feletti kormányzásról.

A tervek szerint a Hamász köteles legkésőbb hétfő délig átadni mind a 48 túszt, a 20 élőt és azt a 28-at is, akik valószínűleg már meghaltak. Ugyanakkor a szervezet előre közölte, hogy nem tudja mindegyik elhunyt túsz holttestét megtalálni a határidőig, erről Izrael is tud. A 2023. október 7-én Izrael ellen indított Hamász-támadás során a terrorszervezet 251 embert hurcolt el, voltak, akiket 2023 novemberében szabadon engedték, ugyanakkor egy részük meghalt a harcok során.

Amint Izrael megbizonyosodott róla, hogy megkapta az összes túszt, akikre számított, elkezdik mintegy 2000 palesztin fogoly szabadon engedését, akik közül 250-et korábban életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek.

A túszok szabadon engedését ünneplik Tel-Avivban Fotó: JOHN WESSELS/AFP

A New York Post összefoglalója szerint olyanok is vannak köztük, akiket terrorcselekmények miatt ítéltek el. Például a 45 éves Mahmúd Kavaszmét azzal vádolták, hogy ő finanszírozott és szervezett meg egy emberrablási akciót, amiben három izraeli tinédzser halt meg. Imád Kavaszmét pedig azért ítélték életfogytiglanira, mert ő irányított egy öngyilkos merényletet, amiben 16 izraeli halt meg. Rajtuk kívül is több olyan foglyot engednek el, akiket gyilkosságokért és robbantásos merényletekért ítéltek el.

Az izraeli sajtó értesülései szerint a Hamász felajánlotta, hogy vasárnapra előrehozza a szabadon engedést, ha cserébe Izrael elenged legalább két olyan, életfogytig tartó büntetését töltő ismert palesztin fogolyt, akiket eddig nem volt hajlandó elengedni az Egyesült Államok közvetítésével létrejött tűzszüneti megállapodás részeként. De egyelőre nincs arra utaló jel, hogy Izrael elfogadná ezt az ajánlatot.

Donald Trump amerikai elnök hétfő reggel Izraelbe érkezik, ahol találkozik volt túszokkal és a túszok családtagjaival, majd felszólal a Kneszetben. Ezután Egyiptomba utazik, ahol részt vesz a békemegállapodás hivatalos aláírási ceremóniáján.

A tűzszüneti megállapodás részeként vasárnap több száz segélyt szállító teherautó sorakozik fel a Gázai övezet déli részén, hogy belépjen a térségbe a Kerem Salom és az Audzsa határátkelőkön keresztül. Az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Ügynöksége (UNRWA) vasárnap megerősítette, hogy körülbelül 170 segélyszállító teherautó már belépett a Gázai övezetbe. Ugyanakkor az UNRWA járművei egyelőre nem vesznek részt a segélyek szétosztásában.

Több száz palesztin tér vissza délről északra a Gázai övezetben érvényben lévő tűzszünet harmadik napján Fotó: MOHAMMED NASSAR/Anadolu via AFP

A BBC egyiptomi forrásai szintén megerősítették, hogy 400, humanitárius segélyt szállító teherautó indult el vasárnap reggel 6 órakor a Rafah-i átkelőről, hogy a Kerem Salom és Audzsa határpontokon keresztül felkészüljenek a Gázába való belépésre. Az első órában 90 teherautó haladt át az egyiptomi oldalról a Kerem Salom és Audzsa átkelőkhöz. A várhatóan nagy számú segélykonvoj miatt ez lesz az első alkalom március óta, hogy humanitárius szállítmányok az Audzsa átkelőn keresztül is belépnek.

A Hamász irányítása alatt álló egészségügyi minisztérium adatai szerint a kétéves izraeli offenzíva alatt a halálos áldozatok száma 67 806-ra emelkedett. Emellett 170 066 sebesültet tartanak számon. (Times of Israel/BBC)