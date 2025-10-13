A bíróságon derült ki a gyerekek megerőszakolását tervező britről, hogy korábban a rendőrség besúgója volt

Gyerekek megerőszakolásáért és molesztálásáért fizetett volna a 68 éves brit férfi, akit 38 „visszataszító” pedofil bűncselekményben találtak bűnösnek pénteken egy angol bíróságon – írta a Guardian.

A kép illusztráció Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A 68 éves Nick Gratwick hatéves gyerekek megerőszakolását is tervezte, az erről szóló beszélgetéseket „a gyermekbántalmazással foglalkozó szaknyomozók által valaha látott legrosszabbaknak” nevezték. Gratwick arról írt, hogyan bántana gyerekeket, hogyan lehet őket elkábítani, és egy román anyának is fizetni akart, hogy megerőszakolhassa a lányát. A dél-londoni Mitchamben élő rádiómérnököt több mint 1300, gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló fotó és videó birtoklásáért is elítélték. Meglepő fordulatként a tárgyaláson kiderült, hogy Gratwick a kilencvenes és a kétezres években hat éven át a rendőrség informátoraként dolgozott, beépülve környezetvédő és állatvédő mozgalmakba.

A környezetvédők között, akikről jelentett, ott voltak az angliai Newbury elkerülő út építése ellen tiltakozó aktivisták is. Az Európa egyik legnagyobb útépítések elleni tüntetéseként emlegetett demonstráció során 1996-ban több ezer aktivista vert tábort a tervezett útvonal mentén: faházakat építettek, alagutakat ástak, a fákhoz láncolták magukat, hogy feltartóztassák a munkagépeket.

Az út 74 millió fontból, mai árfolyamon 34 milliárd forintból épült meg, a rendőrségi biztosítás 5 millió, a tiltakozók visszaszorítására szerződtetett 800 biztonsági ember 25 millió fontba került. A demonstrációk során közel 800 embert tartóztattak le, de a Guardian szerint az események ennek ellenére a környezetvédő aktivisták új generációját nevelték ki.

A Guardiannek nyilatkozó aktivisták szerint Gratwick kulcsszerepet játszott a tiltakozások szervezésében, ő felügyelte például a felszerelések beszerzését és elosztását. Egy Craig Logan nevű aktivista így emlékezett vissza: „Gyakorlatilag minden csoportból jöttek hozzá emberek, hogy elmondják, mit csinálnak, mit akarnak építeni, mi a tervük. Ennél jobb pozíciót informátornak el sem lehet képzelni… ő volt az események középpontjában.” Gratwicket „Rádiós Nickként” ismerték, mert kulcsszerepe volt egy CB-rádiós hálózat kiépítésében, aminek segítségével az aktivisták figyelmeztetni tudták egymást a közelgő rendőri akciókra. Később beépült állatvédők közé is, többek között egy állatkísérletekre szakosodott labor bezárásáért küzdő csoportba.

Márciusban a stanstedi repülőtéren tartóztatták le, amikor felszállni készült egy Romániába tartó gépre. A vád szerint azért utazott volna, hogy pénzért megerőszakoljon egy gyereket, az anya beleegyezésével. Robbie Weber ügyész azt mondta:

„Iszonyatos az a fajta bántalmazás, amit gyerekekkel szemben tervezett más, hasonló gondolkodású emberekkel. A bizonyítékokból egyértelműen kiderült, hogy gyerekeket akart bántani és molesztálni, és jelentős összegeket is hajlandó volt ezért fizetni. Nem elégedett meg azzal, hogy saját perverz vágyait kiélje: másokat is bátorított és tanított, hogyan kövessenek el hasonlóan borzalmas bűnöket.”

A kihallgatásokon Gratwick utalt rá, hogy korábban titkos feladatokat látott el a Thames Valley rendőrségnél, és azt tanácsolta a nyomozóknak, hogy „beszéljenek a különleges ügyosztállyal”, ami politikai szervezeteket figyel meg. Sem ő, sem a rendőrség nem kommentálta a korábbi informátori tevékenységét.

A tárgyaláson a védelem azt állította, a férfi csupán álidentitást teremtett, hogy a pedofilokat félrevezesse, és információt szerezzen róluk a hatóságok számára. Az ügyészek szerint azonban Gratwick az Egyesült Államokban és Svájcban is meg akart erőszakolni gyerekeket. Danielle Pownall vezető nyomozó azt mondta:

„Gratwick folyamatosan tagadta a vádakat, annak ellenére, hogy megcáfolhatatlan bizonyítékok álltak rendelkezésre. Ez tökéletesen mutatja, hogy semmiféle megbánást nem tanúsít, és nem érdekli a gyerekek biztonsága és jólléte.”

Az ítélethirdetés november 28-án lesz. Gratwitck két kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményben már korábban bűnösnek vallotta magát.