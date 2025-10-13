A Sziget Fesztivál vezérigazgatója kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását

„Levelet kaptam a Sziget Zrt. vezérigazgatójától, amelyben arról tájékoztatott, hogy a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását kénytelen kezdeményezni”, írja Karácsony Gergely a Facebook-oldalán. A főpolgármester szerint a lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat.

Azt írja, bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, de dolgoznak a megoldáson. „Budapestnek nem egy magáncég üzleti kérdéseivel van dolga, de dolga kell legyen a Sziget Fesztivál hosszú távú fennmaradásával. Bízom abban, hogy a felmondás nem egy korszak végét, hanem egy új kezdet reményét jelenti. És ha a Sziget jövője üzletileg biztosítható úgy, hogy a fesztivál értékei fennmaradnak, akkor Budapestnek is nyitottnak kell lennie erre az új kezdetre” - írja Karácsony.

A 2025-ös adatokat még nem ismerjük, de a tavalyi év gazdasági mutatóit igen. Ezekből kiderült, hogy 3,8 milliárd forintos veszteséggel zárta 2024-et a Sziget Fesztivált szervező Sziget Kulturális Menedzsment Iroda Zrt.