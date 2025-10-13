Drága hugyozás volt: 2 millió jüanra büntettek két kínai tinédzsert, amiért egy hotpotba vizeltek

Februárban két részeg tinédzser belevizelt egy hotpot fazékba a népszerű Haidilao étteremlánc sanghaji fiókjában. Csütörtökön a kínai Legfelsőbb Bíróság megerősítette, hogy a sanghaji helyi bíróság által a két 17 éves fiatalt érintő perben hozott ítélet hatályba lépett: mindkét fiatal és szüleik írjanak bocsánatkérő levelet a kijelölt újságokban, valamint közösen fizessenek a Haidilaónak 2,2 millió jüan (kb. 100 millió forint) kártérítést az edények károsodása, a tisztítási és fertőtlenítési költségek, a gazdasági veszteségek és a cég hírnevének sérelme miatt.

Egy Haidilao étterem Fotó: QIANLONG/Imaginechina via AFP

A tinédzserek február 24-én éjfél körül léptek be egy sanghaji Haidilao étterem privát helyiségébe, felmásztak egy asztalra, és belevizeltek egy hotpot fazékba. Cselekedetük napokig észrevétlen maradt, amíg az egyik tinédzser fel nem töltött egy videót a történtekről az internetre, ami aztán gyorsan elterjedt és széles körű felháborodást váltott ki. A rendőrség őrizetbe vette őket, a Haidilao pedig arra kért mindenkit, hogy ne támadják a kiskorúakat. A közvélemény viszont a cég ellen fordult, amiért nem indult büntetőeljárás, és az internetező bojkottot is meghirdettek az ügyet szerintük nem megfelelően kezelő étteremlánc ellen. Válaszul a Haidilao bocsánatot kért, kicserélte az edényeket és fertőtlenítette a helyiséget. Két nappal később pert indítottak 23 millió jüan kártérítésért, de a bíróság szeptember 12-én elutasította ezt, mondván, a veszteségek üzleti döntésből eredtek, így a kért összeg kb. tíz százalékát ítélték meg a cég számára. A 17 éves fiúk mellett szüleiket is felelősnek ítélték, mert a nem felügyelték megfelelően őket. (via Sixth Tone)