„Ebben együtt vagyunk”, írta András herceg Jeffrey Epsteinnek

Nyilvánosságra került egy e-mail, amelyben András yorki herceg azt írta a szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinnek: „Ebben együtt vagyunk”. A Mail on Sunday és a Sun on Sunday által közzétett levelezés szerint András herceg 2011. február 28-án, egy nappal azután írt Epsteinnek, hogy nyilvánosságra került a híres fénykép, melyen András, a tinédzser Virginia Giuffre és Ghislaine Maxwell látható. Az üzenetben arra biztatta Epsteint, hogy „maradjunk szoros kapcsolatban”, és megemlítette, hogy „hamarosan újra játszanánk”.

András herceg, Virginia Roberts Giuffre és Ghislaine Maxwell egy régi képen Fotó: Netflix/Courtesy of Netflix

Ez azért különösen kellemetlen András hercegnek, mert 2019-ben a BBC Newsnight műsorában azt állította, 2010 decemberében végleg megszakította barátságát Epsteinnel. „Miután tudomást szereztem arról, hogy nyomozás folyik ellene, megszakítottam vele [Epsteinnel] a kapcsolatot, ez 2006 végén történt, és 2010-ig nem álltam vele kapcsolatban.” Később még hozzátette, hogy 2010 decemberében még el kellett mennie hozzá, hogy személyesen közölje vele, „ennyi volt”.

A 2011-es e-mailben viszont azt írta: „Pontosan ugyanúgy aggódom érted! Ne aggódj miattam! Úgy tűnik, ebben együtt vagyunk benne, és felül kell kerekednünk rajta… Egyébként maradjunk szoros kapcsolatban és hamarosan játszunk újra!” A levelet a hivatalos „A, HRH The Duke of York, KG” formában írta alá.

András herceg 2024 márciusában Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Epstein 2019-ben halt meg manhattani börtöncellájában, miközben kiskorúak szexuális kizsákmányolása miatt indított perére várta a tárgyalást. 2008-ban bűnösnek vallotta magát prostitúcióra való felbujtás és kiskorú prostitúcióra való felbujtása vádjában, amiért börtönbüntetést kapott.

A hétvégén egy másik ügy is napvilágot látott: kiderült, hogy Tony Blair korábbi brit miniszterelnök 2002-ben, még hivatalban lévő kormányfőként találkozott Epsteinnel a Downing Streeten, Peter Mandelson ajánlására. Mandelson akkor már nem volt kormánytag, és Epsteint „biztonságos” és „barát” jelzőkkel illette Blair kabinetfőnökének a találkozó előtt. (Guardian)