„Ebben együtt vagyunk”, írta András herceg Jeffrey Epsteinnek

Nyilvánosságra került egy e-mail, amelyben András yorki herceg azt írta a szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinnek: „Ebben együtt vagyunk”. A Mail on Sunday és a Sun on Sunday által közzétett levelezés szerint András herceg 2011. február 28-án, egy nappal azután írt Epsteinnek, hogy nyilvánosságra került a híres fénykép, melyen András, a tinédzser Virginia Giuffre és Ghislaine Maxwell látható. Az üzenetben arra biztatta Epsteint, hogy „maradjunk szoros kapcsolatban”, és megemlítette, hogy „hamarosan újra játszanánk”.
Ez azért különösen kellemetlen András hercegnek, mert 2019-ben a BBC Newsnight műsorában azt állította, 2010 decemberében végleg megszakította barátságát Epsteinnel. „Miután tudomást szereztem arról, hogy nyomozás folyik ellene, megszakítottam vele [Epsteinnel] a kapcsolatot, ez 2006 végén történt, és 2010-ig nem álltam vele kapcsolatban.” Később még hozzátette, hogy 2010 decemberében még el kellett mennie hozzá, hogy személyesen közölje vele, „ennyi volt”.
A 2011-es e-mailben viszont azt írta: „Pontosan ugyanúgy aggódom érted! Ne aggódj miattam! Úgy tűnik, ebben együtt vagyunk benne, és felül kell kerekednünk rajta… Egyébként maradjunk szoros kapcsolatban és hamarosan játszunk újra!” A levelet a hivatalos „A, HRH The Duke of York, KG” formában írta alá.
Epstein 2019-ben halt meg manhattani börtöncellájában, miközben kiskorúak szexuális kizsákmányolása miatt indított perére várta a tárgyalást. 2008-ban bűnösnek vallotta magát prostitúcióra való felbujtás és kiskorú prostitúcióra való felbujtása vádjában, amiért börtönbüntetést kapott.
A hétvégén egy másik ügy is napvilágot látott: kiderült, hogy Tony Blair korábbi brit miniszterelnök 2002-ben, még hivatalban lévő kormányfőként találkozott Epsteinnel a Downing Streeten, Peter Mandelson ajánlására. Mandelson akkor már nem volt kormánytag, és Epsteint „biztonságos” és „barát” jelzőkkel illette Blair kabinetfőnökének a találkozó előtt. (Guardian)