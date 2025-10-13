Leszerepelt a szélsőjobb a portugál önkormányzati választásokon

Harminc polgármesteri székben reménykedett, végül csak hármat szerzett a portugál Chega párt, melynek vezetője, André Ventura is elismerte, többet vártak ennél. Míg voltak olyan közvélemény-kutatások, melyek már a legnépszerűbb pártnak mérték az idegenellenességgel és a pedofilok kasztrálásával kampányoló mozgalmat, a Chega szavazataránya a májusi parlamenti választásokhoz képest a felére csökkent: összességében a szavazatok 11,86 százalékát szerezte meg.

A kormányzó jobbközép Szociáldemokrata Párt (PSD) nyerte a legtöbb polgármesteri helyet, 136-ot, köztük Portugália legnagyobb városait, Lisszabont és Portót, ami négy évvel ezelőtti 114-hez képest növekedést jelent. Legfőbb riválisai, a szocialisták 128-at nyertek.

Carlos Moedas, a lisszaboni polgármester Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Érdekesség, hogy a lisszaboni választók kevesebb mint hat héttel a tizenhat halálos áldozattal járó siklóvasút-baleset után újraválasztották a hivatalban lévő polgármestert, Carlos Moedast, aki egy jobboldali koalíció élén indult, és nem volt hajlandó lemondani a baleset után. Moedas 42 százalékot kapott, míg a szocialista jelölt, Alexandra Leitão 34 százalékot.

A Chega a helyhatósági választásokon először szerzett polgármesteri posztokat. A hat éve alapított párt, amelynek neve azt jelenti: „Elég”, három kisváros vezetését vette át: a madeirai São Vicentéét, a közép-portugáliai Entroncamentóét és a déli Albufeiráét. (The Guardian)