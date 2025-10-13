Nocsak, hol fejlesztették a kormányhivatalok interaktív térképét?

Azután, hogy a Fidesz egy különös tiszás adatszivárgásból építi az újabb ukránozós kampányát, amelynek az az alapállítása, hogy ukrán fejlesztők készítették a Tisza applikációját, és ami már ott tart, hogy Orbán AI-videóján a magyarul beszélő Volodimir Zelenszkij mutatja be a „Tiszafont”, egy olvasónk felhívta a figyelmünket, hogy tekintsük meg a kormanyhivatalok.hu weboldalt, a Kormányhivatalok hivatalos honlapját.

Meglepődtünk.

Az oldalnak fontos eleme egy interaktív térkép, amelyen információkhoz lehet jutni a megyei és a járási kormányhivatalokról és a kormányablakokról. Ehhez egy olyan térképalkalmazás épül be az oldalba, amelyet egy Leaflet nevű fejlesztőcég készített. Ez egy ukrán vállalkozás, a kormányhivatali oldalon is ott szerepel a térkép jobb alsó sarkában az ukrán zászló.

Sőt, ha kattintunk a nevükre, eljutunk a Leaflet honlapjára, amely egyetlen oldalból áll. Ezen kiderül, hogy a céget 14 évvel ezelőtt Volodymyr Agafonkin, egy Kijevben élő ukrán hozta létre. Ezt írják: „Most orosz bombák hullanak Volodymyr szülővárosára. A családja, barátai, szomszédai – több ezer és ezer csodálatos ember – menedéket keresnek, vagy az életükért küzdenek. Az orosz katonák már tízezrével gyilkoltak meg civileket, köztük nőket és gyerekeket, és tömeges háborús bűnöket követnek el: csoportos nemi erőszakot, kivégzéseket, fosztogatást, valamint polgári menedékhelyek és kulturálisan jelentős helyek szándékos bombázását. A halálos áldozatok száma folyamatosan nő, és Ukrajnának szüksége van a segítségedre.”