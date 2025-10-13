Orbán Viktor is Egyiptomba utazik Trump hívására

„Irány Sharm el-Sheikh. Magyar idő szerint szombat éjjel került a kezembe Trump elnök meghívója a Békecsúcsra, ahol az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet. Óriási eredmény” – írta Orbán Viktor Facebook oldalán.

A Békecsúcson várhatóan aláírnak egy, „a gázai háború végét rögzítő” dokumentumot Donald Trump amerikai elnök vezetésével. Az eseményen több mint 20 ország vezetője vesz részt, köztük Sir Keir Starmer brit miniszterelnök és Mahmúd Abbász palesztin elnök is.

Orbán azt is hozzátette, hogy „Trump elnök megcsinálta. És ha nem csábulunk el a háborúpárti szirénhangoknak, Ukrajnában is meg fogja csinálni. Ehhez minden támogatást meg kell adjunk!”. A miniszterelnök talán még nem értesült arról, hogy már az amerikai elnök is nyíltan beszélt arról, hogy fontolgatja, olyan nagy hatótávolságú rakétákat adna Ukrajnának, melyekkel Moszkvát is támadni tudnák.