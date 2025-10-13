Trump szerint Orbán elsöprő fölénnyel fogja nyerni a választásokat, hiszen ő támogatja

Orbán Viktor miniszterelnök is ott volt Egyiptomban a Sarm es-Sejk-i csúcstalálkozón, ahol a gázai tűzszüneti megállapodást ünnepelték és írtak alá egy azt támogató dokumentumot. Orbán az egész eseményt társelnöklő és házigazdaként viselkedő Donald Trump meghívására érkezett, és bár előbb Trump, úgy tűnt, hogy eljátszotta vele a híres kézfogós trükkjét, a beszédében annyira jelezte, hogy mennyire támogatja a magyar miniszterelnököt, hogy a 2026-os választási győzelmet is rögtön beígérte neki.

A hivatalos egyenkénti fotózkodáson az amerikai elnök Orbánnak is hosszasan szorítgatta és magához húzta a kezét – Trumpnak ez egy régi trükkje, megragadja és az elmondások szerint erősen szorítja a másik ujjait, majd szívesen magához rántja a kezét - a szokásos megfejtés szerint ezzel is a dominanciáját szokta jelezni. Ebben most láthatólag volt része a magyar miniszterelnöknek is:

A beszédében aztán Trump a többi vezetőt között, mindenkit egyenként köszöntve Orbán Viktorra hosszabban is kitért.

„Itt van Magyarország. Viktor, hol van Viktor? Viktor, Viktor, mi imádjuk Viktort. VIKTOR, így szólítom, egy kis akcentussal - Viktor, fantasztikus vagy. Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de csak az számít, amit én mondok. Fantasztikus vagy. Egy nagy vezető. Én támogattam az előző választáson is, és 28 százalékkal nyert, vagyis, most még jobban fogsz teljesíteni. Újabb választásaid lesznek, és te remekül fogod csinálni. Nagyra értékelünk, és 100 százalékban mögötted állunk”

– mondta Orbánt keresve.

(A 28 százalékos győzelem semmikép nem stimmel, 2022-ben a Fidesz 20 százalékponttal előzte meg a közös ellenzéki listát, de az lett volna meglepő, ha Trump pontosan idéz egy adatot.)

Az amerikai elnök támogatására Orbán Viktor egy Facebook-posztban reagált: