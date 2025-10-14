5 és fél billió forintnak megfelelő összeget fektet be a Google egy mesterséges intelligencia adatközpont építésébe Indiában

A Google anyavállalata, az Alphabet, 15 milliárd dollárt azaz nagyjából 5 és fél billió forint fektet be, hogy mesterséges intelligencia (AI) adatközpontot hozzon létre India déli részén, Andhra Pradesh államban – írja a BBC. A létesítmény a Visakhapatnam nevű kikötővárosban épül majd, és a Google világszerte 12 országban működő AI-központjainak egyike lesz majd.

„Ez lesz a legnagyobb mesterséges intelligencia-központ, amibe az Egyesült Államokon kívül bárhol a világon befektetünk” – mondta Thomas Kurian, a Google Cloud vezérigazgatója kedden, az Újdelhiben tartott eseményen. Hozzátette, hogy a beruházást öt éven belül valósítják meg.

India az utóbbi években kulcsfontosságú célponttá vált az AI-adatközpontok számára. Az ország alacsony adatforgalmi költségei és gyorsan növekvő internethasználói bázisa miatt a technológiai óriások számára vonzó helyszín a felhőalapú és mesterséges intelligencia-fejlesztések számára. Sundar Pichai, az Alphabet vezérigazgatója elmondta, hogy az új létesítmény

„világszínvonalú technológiákat juttat majd el az indiai vállalatokhoz és felhasználókhoz, felgyorsítva az AI-innovációt és elősegítve az ország gazdasági növekedését.”

Andhra Pradesh állam kormánya közölte, hogy a projektet véglegesítő hivatalos megállapodást kedden írják alá. „Ez hatalmas előrelépés államunk digitális jövője, innovációja és nemzetközi elismertsége szempontjából” – mondta Nara Lokesh, az állam technológiai minisztere. A projekt felhőalapú és mesterséges intelligencia infrastruktúrát ötvöz majd megújuló energiával és egy kiterjesztett optikai szálas hálózattal.

Andhra Pradesh kormánya számos kedvezményt kínál a külföldi befektetőknek, hogy Indiába vonzza a technológiai cégeket. Részben ennek köszönhetően pedig az ország adatközponti ipara az elmúlt öt évben rohamosan fejlődött: 2024-re meghaladta az 1 gigawattos kapacitást, ami csaknem a háromszorosa a 2019-es szintnek.