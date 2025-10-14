A megszorítások ellen sztrájkoltak több tízezren Belgiumban

Több tízezren vonultak az utcákra Brüsszelben egy országos sztrájk során, amit a kormány megszorításai és reformjai váltottak ki – írja a BBC. A tiltakozás miatt leálltak a repülőjáratok, és súlyos fennakadások voltak a tömegközlekedésben is.

Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Belgium három legnagyobb szakszervezete a nyugdíjrendszer átalakítása és Bart De Wever miniszterelnök jobbközép kormányának más, a költségvetési hiány csökkentését célzó intézkedései ellen tiltakoztak. A brüsszeli rendőrség becslése szerint mintegy 80 000 ember vonult fel a Gare du Nord és a Gare du Midi pályaudvarok között, áthaladva a teljes belvároson, míg a szervezők 100 000 résztvevőről írtak. Néhány tucat embert őrizetbe vettek, miután többen gyújtogatni kezdtek kora reggel a főváros sugárútjain, illetve néhány álarcos résztvevő később összecsapott a rendőrökkel is – írja a Reuters.

🇧🇪 Brussels is in revolt.



More than 120,000 people took to the streets of the capital of Belgium and the European Union today, protesting government policies.



Smoke, whistles, and firecrackers. pic.twitter.com/ySEY63leAf — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) October 14, 2025

A charleroi-i repülőtéren, ami az ország második legforgalmasabb reptere, egyáltalán nem indultak járatok, a brüsszeli repülőtéren pedig minden induló és számos érkező járatot töröltek. Eközben a vonatok ugyan közlekedtek, de a buszok, villamosok és metrók többsége is leállt a fővárosban. A második legnagyobb európai kikötőben, Antwerpenben is felfüggesztették a hajóforgalmat szerdáig, mert nem volt elegendő személyzet, és több mint száz hajó várakozott a Északi-tengeren, hogy engedélyt kapjon a három belga kikötő valamelyikében való kikötésre – közölte a belga MDK tengeri és parti szolgálat.

A szakszervezetek egyik fő kifogása az volt, hogy a kormány növelni akarja a nyugdíjkorhatárt, és megszüntetné az olyan különleges nyugdíjprogramokat, amik a katonáknak és a vasúti dolgozóknak voltak eddig elérhetőek. A De Wever-kormány ráadásul más lépéseket is bejelentett, például legfeljebb két évre korlátozná a munkanélküli segélyek folyósítását, valamint további megszorításokat is terveznek a jövő évi költségvetésben – felmerült például a családi pótlék csökkentése vagy az áfaemelés is.

„Itt volt az ideje, hogy összefogjunk” – mondta a 29 éves Anaïs. „A 65 év elég. A 67 már túl sok. Egyre többet és tovább kell dolgoznunk – ez nem igazságos.”

Belgian police fired tear gas and used a water cannon in an attempt to disperse tens of thousands of people who flooded Brussels on Tuesday to protest Prime Minister Bart de Wever’s proposed austerity measures. pic.twitter.com/jCFj5dMkrc — The Associated Press (@AP) October 14, 2025

A nyugdíjkorhatár emelését tíz éve fogadták el, még a De Wever-kormány előtt, de az intézkedés továbbra is rendkívül népszerűtlen, és a kormány most azon dolgozik, hogy megerősítse a szabályt, és megdrágítsa a korai nyugdíjazást. Thierry Bodson, az ABVV szakszervezet vezetője beszédében többek között azt mondta, hogy

„A De Wever-kormány elleni küzdelem nem egy nap vagy egy év harca – ez egy egész generáció küzdelme.”

A nemzeti radikális Új Flamand Szövetség (N-VA) vezetője, De Wever, idén februárban lett miniszterelnök, és jelenleg többségében jobboldali koalíciót irányít. Megígérte, hogy adóemelés nélkül csökkenti a költségvetési hiányt, ám komoly nehézségekkel néz szembe a jövő évi költségvetés véglegesítése során.