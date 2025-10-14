A Tisza szerint a Fidesz ellehetetleníti, hogy buszokat béreljenek október 23-ára

A Fidesz és a Tisza Párt azon versenyez, hogy melyikük tud október 23-án több embert kivinni Budapest utcáira. Mivel a mozgósítás sikere nagyban függ a vidéki választóktól, a pártok egyik legfontosabb feladata az, hogy megszervezzék vidéken élő szimpatizánsaik fővárosba utazását. Ehhez a munkához pedig szükségszerűen buszokat kell bérelni.

Azonban a Tisza állítása szerint a Fidesz ellehetetleníti, hogy buszokat béreljen a nemzeti ünnepre. Kérdésünkre a Tisza sajtóosztálya azt írta, több, buszbérbeadással foglalkozó cég is jelezte a pártnak, hogy a Fidesz fenyegetései miatt nem tudja bérbe adni a buszait a Tisza-szigeteknek. Emellett a kormánypárt több településen szándékosan minden elérhető buszt előre lefoglalt.

Mivel a Tisza állításait konkrét cégnevek nélkül nem tudtuk ellenőrizni, arra kértük a pártot, hogy nevezzék meg azokat a cégeket, amik visszautasították a pártot, és azt is írják meg, melyik cég milyen indokkal tette ezt meg. A Tisza azonban a „cégek védelme érdekében” nem küldte el nekünk az érintett vállalatok listáját, így nem tudjuk ellenőrizni állításuk valóságtartalmát.

Buszok a 2022-es Békemeneten Fotó: Halász Júlia/444

A Tisza emellett azt is állította a 444-nek, hogy a fideszes választókerületi elnökök több polgármestert is megfenyegettek, hogy ha nem töltik meg a falubuszokat, akkor a folyamatban lévő pályázataikat elutasítják. A Tisza szerint „számtalan polgármestertől, szinte minden megyéből” érkezett hozzájuk erről szóló jelzés. A polgármesterek védelmében azonban nem nevezték meg, hogy melyik településekről és választókerületi elnökökről kaptak információkat, így ezt az állításukat sem tudtuk ellenőrizni.

Október 23-án a Fidesz és a Tisza is nagygyűlést tart a fővárosban. A kormánypárti szimpatizánsok reggel 9-től gyülekeznek az Elvis Presley téren, majd a Békemenettel a Kossuth Lajos térre vonulnak, ahol meghallgatják Orbán Viktor beszédét. A tiszások „nemzeti menete” 14 órakor indul a Deák Ferenc térről, Magyar Péter beszéde pedig a Hősök terén lesz.