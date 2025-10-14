Az Alapjogokért Központ elemzője szerint már az is a választásokba való beavatkozás, hogy a Szabad Európa interjút közölt Magyar Péterrel

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője váratlan kérdést tett fel az X-en Magyar Péter maratoni hosszúságú, Szabad Európának adott interjúja kapcsán.
Hiába készítette a magyar politikussal, magyar nyelven zajló interjút egy magyar újságíró, Koskovics átlátott a szitán, és gyorsan rávilágított az interjú mögött bajlósan meghúzódó liberális befolyásgépezetre és a választásokba való beavatkozásra: „Kedves amerikai barátaim, miért használja a @RFERL az amerikai adófizetők pénzét arra, hogy beavatkozzon Magyarország választásaiba⁉️ Ki adott nekik erre felhatalmazást, és miért nem zárták be, vagy alakították át alapjaiban ezt a liberális befolyásgépezetet a @POTUS aktuális irányelvei alapján⁉️ ”
Dear American friends, why is @RFERL using American tax dollars to meddle in Hungary's elections⁉️— Koskovics Zoltán (@KoskovicsZ) October 13, 2025
Who gave them such authority, and why hasn't this liberal influence machine been shut down or fundamentally reformed under @POTUS's standing directives⁉️
The owner of this outfit is… https://t.co/kMAAvoz5eN
Koskovics szakterülete az MCC honlapja szerint a nagyhatalmi verseny, a konfliktuskezelés, a geopolitikai kockázatelemzés.
A Tisza elnöke durva lejárató kampányokról, az orosz energiafüggőség leépítéséről és a vagyonadó részleteiről beszélt a Szabad Európának. Válaszolt arra is, hogy indulna-e a XII. kerületben, ha Varga Judit lenne az ellenfél.