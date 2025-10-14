Az Alapjogokért Központ elemzője szerint már az is a választásokba való beavatkozás, hogy a Szabad Európa interjút közölt Magyar Péterrel

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője váratlan kérdést tett fel az X-en Magyar Péter maratoni hosszúságú, Szabad Európának adott interjúja kapcsán.

Koskovics Zoltán Fotó: EMIL CHALHOUB/EMIL CHALHOUB

Hiába készítette a magyar politikussal, magyar nyelven zajló interjút egy magyar újságíró, Koskovics átlátott a szitán, és gyorsan rávilágított az interjú mögött bajlósan meghúzódó liberális befolyásgépezetre és a választásokba való beavatkozásra: „Kedves amerikai barátaim, miért használja a @RFERL az amerikai adófizetők pénzét arra, hogy beavatkozzon Magyarország választásaiba⁉️ Ki adott nekik erre felhatalmazást, és miért nem zárták be, vagy alakították át alapjaiban ezt a liberális befolyásgépezetet a @POTUS aktuális irányelvei alapján⁉️ ”

Dear American friends, why is @RFERL using American tax dollars to meddle in Hungary's elections⁉️

Who gave them such authority, and why hasn't this liberal influence machine been shut down or fundamentally reformed under @POTUS's standing directives⁉️

The owner of this outfit is… https://t.co/kMAAvoz5eN — Koskovics Zoltán (@KoskovicsZ) October 13, 2025

Koskovics szakterülete az MCC honlapja szerint a nagyhatalmi verseny, a konfliktuskezelés, a geopolitikai kockázatelemzés.