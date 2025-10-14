Az IMF szerint idén 0,6, jövőre 2,1 százalékkal növekedhet a magyar gazdaság

Közzétette a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a friss World Economic Outlook kiadványát, ebben az áprilisban becsült 1,4 százalékról 0,6 százalékra rontották a magyar gazdaság 2025-ös növekedési előrejelzését.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

A Portfolio azt írja, ez megfelel az elemzői konszenzusnak, a kiábrándító második negyedév után az elemzők szinte mindegyike azt gondolja, hogy fél százalék körül lehet reálisan a növekedés üteme. A lap szerint még szomorúbb, hogy a 2026-os előrejelzést is rontotta a Valutaalap, az áprilisban még 2,6 százalékra becsült GDP-bővülést 2,1 százalékra módosították, vagyis a 3 százalékos növekedést sem közelítjük meg. Az IMF szerint az infláció 2025-ben átlagosan 4,5 százalék lehet, míg jövőre 3,5 százalékra mérséklődhet.

A 4 százalékot elérő növekedést és a gazdasági elrugaszkodást már évek óta várja a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium, a vége azonban rendre az, hogy „majd jövőre”. A kormány 3,4 százalékos gazdasági növekedést, repülőrajtot, fantasztikus évet várt 2025-re. Ehhez képest már áprilisra világossá vált, hogy az orbáni repülőrajtból földbe állás lett, és már inkább 2,5 százalékos reál-GDP növekedéssel számoltak, aztán júliusban ezt 1 százalékra módosították. A kormánynak még Brüsszelnek is be kellett ismernie, hogy minden gazdasági előrejelzésen rontott.