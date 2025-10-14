Az IMF szerint idén 0,6, jövőre 2,1 százalékkal növekedhet a magyar gazdaság

Közzétette a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a friss World Economic Outlook kiadványát, ebben az áprilisban becsült 1,4 százalékról 0,6 százalékra rontották a magyar gazdaság 2025-ös növekedési előrejelzését.
A Portfolio azt írja, ez megfelel az elemzői konszenzusnak, a kiábrándító második negyedév után az elemzők szinte mindegyike azt gondolja, hogy fél százalék körül lehet reálisan a növekedés üteme. A lap szerint még szomorúbb, hogy a 2026-os előrejelzést is rontotta a Valutaalap, az áprilisban még 2,6 százalékra becsült GDP-bővülést 2,1 százalékra módosították, vagyis a 3 százalékos növekedést sem közelítjük meg.Az IMF szerint az infláció 2025-ben átlagosan 4,5 százalék lehet, míg jövőre 3,5 százalékra mérséklődhet.
A 4 százalékot elérő növekedést és a gazdasági elrugaszkodást már évek óta várja a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium, a vége azonban rendre az, hogy „majd jövőre”. A kormány 3,4 százalékos gazdasági növekedést, repülőrajtot, fantasztikus évet várt 2025-re. Ehhez képest már áprilisra világossá vált, hogy az orbáni repülőrajtból földbe állás lett, és már inkább 2,5 százalékos reál-GDP növekedéssel számoltak, aztán júliusban ezt 1 százalékra módosították. A kormánynak még Brüsszelnek is be kellett ismernie, hogy minden gazdasági előrejelzésen rontott.
A nemzetgazdasági miniszter évek óta kergeti a 4 százalékos gazdasági növekedést. Mindig ezzel számol a következő évre, de sose jön össze. Talán majd jövőre.
Fantasztikus évünk lesz 2025-ben, mondta Orbán Viktor január végén. Azóta összeomlott a költségvetés, ismét Európa-bajnok a magyar infláció, az ipar ötéves, a születések száma történelmi mélyponton. És mi a helyzet az „ilyen a béke” forinttal?
Pedig onnan indultunk, hogy repülőrajt, meg fantasztikus év és 3,7 százalékos növekedés. Az ígéret viszont nem változott: majd jövőre!
Ennyit a fantasztikus évről: a korábbinál kisebb gazdasági növekedés és nagyobb államháztartási hiány szerepel a túlzottdeficit-eljárás részét képező EDP-jelentésben. Mégis azt jósolják, év végére csökkenni fog az államadósság, ám ehhez csoda kellene.