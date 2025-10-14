Belátható időn belül nem szervezik meg újra a Megbékélés menetét Puzsérék

„Egyelőre nem lesz Megbékélésmenet, mert a társadalom nem akar megbékélni” – mondta a Magyar Hang megkeresésére Puzsér Róbert. A Polgári Ellenállás Mozgalom szervezője azzal indokolta a döntést, hogy széles körű ellenállásba ütközött az ötlet mindkét politikai oldalon. Szerinte a magyar társadalom jelenleg „nem alkalmas megbékélésre”.

Fotó: Németh Dániel/444

A demonstrációt eredetileg azért hirdették meg, hogy „a magyar társadalom két szemben álló közössége között hidat építsenek”, a rendezvényen a kormánnyal szimpatizáló, illetve konzervatív oldalra sorolt közéleti szereplők is felszólaltak volna. Végül a rendezvényt azonban teljesen átalakították, miután nyomozó ügyészek jelentek meg és tartottak házkutatást Juhász Péternél, és helyette inkább a volt politikus melletti szolidaritási demonstrációt tartottak. Puzsér Róbert utólag is helyes döntésnek tartja a Megbékélésmenet lemondását, szerinte cinizmus lett volna a megbékélés gesztusát gyakorolni a Juhász Péterrel történtek után, miközben Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy soha nem látott „megtorlásról” beszélt.

A Megbékélés menetét a közeljövőben nem is tervezik újra megszervezni, Puzsér szerint azért, mert a magyar társadalom nem akar megbékélni, és jelenleg „nem is alkalmas megbékélésre”. Az ügy kapcsán pár nappal korábban pedig arról beszélt a Klubrádiónak, hogy „túl kemény fába vágta a fejszéjét a megbékélésmenettel”. „Mi továbbra is hiszünk a megbékélésben, de azt hiszem, a magyarok nem” – mondta a Magyar Hangnak a publicista. Szerinte legközelebb a 2026-os választás után lehet alkalmas a társadalmi közérzet egy ilyen kezdeményezéshez, amennyiben bekövetkezik a „rendszerváltás”, vagyis a Fidesz választási veresége.

