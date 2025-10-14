Éhségsztrájkba kezdett a bebörtönzött orosz ellenzéki aktivista, Mihail Kriger

A börtönben lévő orosz ellenzéki aktivista, Mihail Kriger pénteken éhségsztrájkba kezdett, miután ismét áthelyezték egy magánzárkába – írja a Moscow Times. A 65 éves Kriger jelenleg a 7 éves börtönbüntetését tölti az Orel régióban található 5. számú büntetőtelepen, péntek óta sem ételt, sem vizet nem fogyaszt.

„Az utolsó csepp az volt, amikor a börtönvezetés lemondta a látogatásunkat. Könyörögtem neki, hogy kezdjen el enni, de aki ismeri az apámat, tudja, hogy fölösleges próbálkozni”

– írta lánya, Katya Kriger pénteken a Facebookon. Kriger szerint a hatóságok szándékosan próbálják elszigetelni őt. Támogatói azt írták, a börtön vezetése kényszeretetést rendelne el, ha Kriger állapota válságossá válna. Jelenleg naponta kétszer vizsgálja meg orvos.

Mikhail Kriger 2006-ban. Fotó: DENIS SINYAKOV/AFP

Krigert 2023-ban ítélték hét év börtönre Kreml-ellenes bejegyzései miatt, amik az ügyészség szerint „a terrorizmust igazolták” és „gyűlöletet szítottak”. Az aktivista többször is nyíltan elítélte a Kreml Ukrajna elleni invázióját, és a bírósági tárgyalásán azt mondta, „üldözik” őt „háborúellenes és nyíltan Ukrajna-párti álláspontja” miatt. A Nobel-békedíjas Memorial emberi jogi szervezet politikai fogolynak nyilvánította Krigert.

Unokaöccse, a 24 éves újságíró, Artyom Kriger szintén börtönbüntetését tölti: öt és fél évre ítélték „szélsőségesség” vádjával, amiért állítólag kapcsolatban állt Alekszej Navalnij szervezeteivel. Őt és három másik újságírót azzal vádoltak, hogy „anyagokat gyűjtöttek, videókat készítettek és szerkesztettek” Navalnij Korrupcióellenes Alapítványa, illetve a Navalnij LIVE YouTube-csatorna számára. Munkaadója, a független SOTAVision hírportál többször is határozottan cáfolta a vádakat, hangsúlyozva, hogy Kriger soha nem dolgozott Navalnij szervezeteinél. A Memorial Artyom Krigert is politikai fogolynak minősítette.