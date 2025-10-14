Meghalt D’Angelo, az R&B egyik úttörője

51 éves korában meghalt a legendás R&B énekes, D’Angelo, aki úttörő szerepet játszott a neo-soul műfaj megszületésében, írja a Variety.

Fotó: ETHAN MILLER/Getty Images via AFP

„Családunk ragyogó csillaga elment… Hosszú és bátor harcot vívott a hasnyálmirigyrákkal, de ma, 2025. október 14-én eltávozott közülünk. Szomorúságunk határtalan, de hálásak vagyunk azért a különleges zenei örökségért, amit a világnak hagyott. Kérjük, tartsák tiszteletben a magánéletünket, és csatlakozzanak hozzánk abban, hogy gyászunk mellett megünnepeljük a dalok ajándékát, amit D’Angelo adott a világnak” – írta a családja.

D’Angelo három albumot adott ki: Brown Sugar (1995), Voodoo (2000) és Black Messiah (2014). A Brown Sugar új korszakot nyitott a soulzenében, a klasszikus R&B-t modern hiphop-hatásokkal ötvözte, és ezzel megteremtette a neo-soul hangzását. A Voodoo még mélyebb, érzelmesebb és kísérletezőbb volt, ez hozta meg számára a Grammy-díjakat és a nemzetközi elismerést. A Black Messiah 14 év szünet után jelent meg. A lemez a soul, a funk, a gospel és a politikai üzenetek erőteljes elegye volt, a kritikusok és a rajongók között is nagy sikert aratott.

Számos zenésztársa megemlékezett róla a közösségi médiában. DJ Premier, aki a „Devil’s Pie” című dalt készítette vele, ezt írta: „Mély fájdalommal búcsúzom D’Angelótól. Olyan sok nagyszerű pillanatot éltünk át együtt. Nagyon fogsz hiányozni. Aludj békében, D’. Szeretlek, Király.”