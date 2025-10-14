Siralmas állapotban van az építőipar, a covid óta nem látott mélységbe zuhant az ágazat

Az építőipar idén a kora nyári hónapokban (május és július között) optimizmusra okot adó teljesítmény nyújtott. Az, hogy előző év azonos időszakához mérten ha szerényen is, de bővülni tudott a termelés, arra engedett következtetni, hogy talán véget ér az ágazat lejtmenete, vesszőfutása és ismét érdemben képes lesz segíteni a gazdasági növekedést. Ezek után adta ki a Központi Statisztikai Hivatal az augusztusi számokat, amelyekre talán a negatív meglepetés is enyhe jelzőnek tűnik. A hivatal jelentése szerint ugyanis éves bázison a nyers adatok szerint 15,2 százalékkal zuhant az építőipari termelés, de munkanaphatással kiigazítva is 13,6 százalékos a mínusz. Júliushoz képest is jelentős volt a zuhanás, 11,4 százalékosat mért a KSH. Ennyire rossz éves és havi adatra az elmúlt két évben egyáltalán nem volt példa.

Ezzel pedig olyan mélyre zuhant az ágazat, mint arra a covid idején volt példa. A 2021-es év átlagához mérve jelenleg augusztusra 14,6 százalékos lett az elmaradás, aminél nagyobb gödörben legutóbb 2021 februárjában volt az építőipar.

A KSH szerint mindkét építményfőcsoport termelése csökkent augusztusban, az épületeké 2,3 százalékkal, az egyéb építményeké pedig 34,8 százalékkal. Utóbbi annyira pocsék adat lett, hogy 2021 óta nem volt ekkora zuhanás.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 7,3, az egyéb építmények építése 41,2 százalékkal esett vissza, és a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése is 8,5 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

Ami a kilátásokat illeti, van remény. Augusztusban ugyanis az előző évinél 123,1 százalékkal nagyobb volumenben kötöttek új szerződéseket, ezen belül is inkább az egyéb építmények építésére kötöttek jóval nagyobb volumenben, 245,3 százalékkal több szerződést. Ez a KSH szerint döntő részben „egy, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére kötött nagy értékű szerződés” eredménye.

Ennek eredményeként az szerződésállomány augusztus végén 17,7 százalékkal volt magasabb az előző évinél, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 10,4 százalékkal volt kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké pedig 35,7 százalékkal több.

Idén az év első nyolc hónapjában 1,3 százalékkal csökkent az építőipar termelése. Ez alapján idén rosszabb éve van az ágazatnak, hiszen 2024 első nyolc hónapjában még 1,8 százalékos bővülést tudott összehozni.