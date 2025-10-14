Váratlanul szórakoztató jelenet az egyiptomi békecsúcson: Erdoğan le akarja szoktatni Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt a dohányzásról

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Miközben a világ Sarm es-Sejkben összegyűlt vezetői az Izraelből érkező Donald Trumpot várták, váratlanul szórakoztató jelent játszódott le Recep Tayyip Erdoğan török elnök és a cigiszünetről épp visszatérő Giorgia Meloni olasz miniszterelnök között.

Meloni két dohányzás között Erdogannal ücsörög
Fotó: Blondet Eliot/ABACA/Blondet Eliot/ABACA via Reuters Connect

A hosszas kézfogós üdvözlés ugyanis nem holmi olasz-török politikai szakmázásba csapott át, hanem a dohányzás ellen egyébként harcot indító Erdoğan közölte Giorgia Melonival, hogy jól néz ki, de le kell szoktatnia a dohányzásról. Mindezt Emmanuel Macron is végighallgatta, ő nevetve csak annyit jegyzett meg, hogy ez veszett ügy.

A jelenet a török İhlas Haber Ajansı hírügynökségen keresztül jutott el az olasz sajtóba. Meloniról régóta lehet tudni, hogy dohányzik, 2023-ban beszélt először arról, hogy 13 évig bírta dohányzás nélkül, de visszaszokott.

külföld giorgia meloni Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdogan dohányzás Donald Trump sarm-es-sejk