Váratlanul szórakoztató jelenet az egyiptomi békecsúcson: Erdoğan le akarja szoktatni Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt a dohányzásról

Miközben a világ Sarm es-Sejkben összegyűlt vezetői az Izraelből érkező Donald Trumpot várták, váratlanul szórakoztató jelent játszódott le Recep Tayyip Erdoğan török elnök és a cigiszünetről épp visszatérő Giorgia Meloni olasz miniszterelnök között.

Meloni két dohányzás között Erdogannal ücsörög Fotó: Blondet Eliot/ABACA/Blondet Eliot/ABACA via Reuters Connect

A hosszas kézfogós üdvözlés ugyanis nem holmi olasz-török politikai szakmázásba csapott át, hanem a dohányzás ellen egyébként harcot indító Erdoğan közölte Giorgia Melonival, hogy jól néz ki, de le kell szoktatnia a dohányzásról. Mindezt Emmanuel Macron is végighallgatta, ő nevetve csak annyit jegyzett meg, hogy ez veszett ügy.

Erdogan grabbed Meloni’s hand and said he had to make her quit smoking.



Things are getting lively over there in Egypt! 😅 pic.twitter.com/H21xauZafa — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2025

A jelenet a török İhlas Haber Ajansı hírügynökségen keresztül jutott el az olasz sajtóba. Meloniról régóta lehet tudni, hogy dohányzik, 2023-ban beszélt először arról, hogy 13 évig bírta dohányzás nélkül, de visszaszokott.