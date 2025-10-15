A Hamász által visszaadott holttestek egyike nem volt a túszok közt Izrael szerint

Az izraeli hadsereg szerint a Hamász által átadott holttestek egyike „nem egyezik egyetlen tússzal sem”. Ahogy a BBC is írja, ezt a Nemzeti Igazságügyi Orvostani Intézet vizsgálatai alapján állapították meg.

A hadsereg ehhez hozzátette, hogy „a Hamász köteles minden szükséges erőfeszítést megtenni a túszok holttesteinek visszaadására”.

Kedd este négy izraeli túsz holttestét adta át a Hamász. A holttesteket azután adták át, hogy Izrael figyelmeztette a Hamászt, hogy korlátozzák a Gázába irányuló segélyeket, amíg vissza nem adják mind a 28 elhunyt túsz holttestét. Hétfőn 20 élő és négy halott túszt adtak vissza.