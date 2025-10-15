A Hamász által visszaadott holttestek egyike nem volt a túszok közt Izrael szerint

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az izraeli hadsereg szerint a Hamász által átadott holttestek egyike „nem egyezik egyetlen tússzal sem”. Ahogy a BBC is írja, ezt a Nemzeti Igazságügyi Orvostani Intézet vizsgálatai alapján állapították meg.

A hadsereg ehhez hozzátette, hogy „a Hamász köteles minden szükséges erőfeszítést megtenni a túszok holttesteinek visszaadására”.

Kedd este négy izraeli túsz holttestét adta át a Hamász. A holttesteket azután adták át, hogy Izrael figyelmeztette a Hamászt, hogy korlátozzák a Gázába irányuló segélyeket, amíg vissza nem adják mind a 28 elhunyt túsz holttestét. Hétfőn 20 élő és négy halott túszt adtak vissza.

külföld hamász gáza Izrael gázai-izraeli háború holttest túsz
Kapcsolódó cikkek

További négy izraeli túsz holttestét adta át a Hamász

A holttestek azonosítása még tart.

Mészáros Juli
külföld

Palesztin foglyok és izraeli túszok hosszú idő után újra találkozhattak a szeretteikkel

A túszok elengedéséért tartott tüntetésekben fontos szerepet vállaló Einav Zangauker is találkozhatott a több mint két évet fogságban töltött fiával.

Bódog Bálint
külföld