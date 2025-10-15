További négy izraeli túsz holttestét adta át a Hamász

Kedden későn este adta át az izraeli túszok holttestét a Hamász Izraelnek, a BBC azt írja, a Vöröskereszt koporsókban szállította el a holttesteket, az azonosítás még tart.
A holttesteket azután adták át, hogy Izrael figyelmeztette a Hamászt, hogy korlátozzák a Gázába irányuló segélyeket, amíg vissza nem adják mind a 28 elhunyt túsz holttestét. Hétfőn 20 élő és négy halott túszt adtak vissza.
A Vöröskereszt közleménye szerint kedden 45 palesztin holttestét adták vissza Gázának, olyanokat, akiket Izraelben tartottak fogva.
Donald Trump tűzszüneti terve szerint a túszok átadása délre befejeződik. (BBC)
A túszok elengedéséért tartott tüntetésekben fontos szerepet vállaló Einav Zangauker is találkozhatott a több mint két évet fogságban töltött fiával.
Több mint két évvel azután, hogy a Hamász megtámadta Izraelt, elhallgattak a fegyverek, és minden életben maradt túsz hazatérhetett. A békéhez mindkét fél fáradására volt szükség, és arra, hogy Trump unortodox módszereit nagyon erős pozícióból tudja érvényesíteni.