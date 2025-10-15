Az Egyesült Államok hat külföldi vízumát vonta vissza, mert Charlie Kirköt bíráló bejegyzéseket tettek közzé a Twitteren

Az amerikai külügyminisztérium kedden bejelentette, hogy visszavonta hat külföldi állampolgár vízumát a jobboldali aktivista, Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatos közösségi médiás kommentjeik miatt.

„Az Egyesült Államok nem köteles befogadni olyan külföldieket, akik amerikaiak halálát kívánják” – áll a külügyminisztérium X-en közzétett nyilatkozatában. „A külügyminisztérium továbbra is azonosítja azokat a vízumtulajdonosokat, akik Charlie Kirk szörnyű meggyilkolását ünnepelték.”

Fotó: PHILL MAGAKOE/AFP

A minisztérium ezután hat „példát sorolt fel azokról a külföldiekről, akik már nem szívesen látottak az Egyesült Államokban” az annak az Elon Musknak a tulajdonában lévő közösségi média platformon közzétett posztjaik után, aki magát „a szólásszabadság abszolutistájának” nevezte, mielőtt megvásárolta a korábban Twitter néven ismert oldalt. A poszt screenshotokat és idézeteket mutatott be olyan személyektől, akiket argentin, brazil, német, mexikói, paraguayi és dél-afrikai állampolgárként azonosítottak.

Egyik posztban például az szerepelt: „Ha fasiszták halnak meg, a demokraták nem panaszkodnak.” Egy másik pedig úgy fogalmaz: „Charlie Kirköt nem fogják hősként emlegetni. Őt csak felhasználták arra, hogy mesterségesen felépítsenek egy fehér nacionalista álmozgalmat!”

A külügyminisztérium így zárta a bejegyzéssort: „Trump elnök és a külügyminiszter, Marco Rubio meg fogják védeni határainkat, kultúránkat és polgárainkat azáltal, hogy érvényt szereznek bevándorlási törvényeinknek. Azok a külföldiek, akik visszaélnek Amerika vendégszeretetével, miközben ünneplik állampolgáraink meggyilkolását, el lesznek távolítva.”

A múlt hónapban egyébként Christopher Landau külügyminiszter-helyettes arra buzdította a közösségi média felhasználóit, hogy küldjék el neki a Charlie Kirköt bíráló bejegyzéseket. (via The Guardian)