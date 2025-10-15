Bekeményít a jegybank a székházát felújító Somlai-céggel szemben

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) lehívta a Szabadság téri székházának felújítását végző Raw Development Kft. bankgaranciáját – erősítette meg a jegybank ingatlanos cége a Telexnek. A döntésre azért került sor, mert a fővállalkozó nem teljesítette határidőre a garanciális hibajavítási kötelezettségeit. A lépés komoly anyagi következményekkel járhat: a garancia összege információk szerint tízmilliárd forint körül lehet, amit a garanciát nyújtó banknak – feltehetően az MBH Banknak – kell megelőlegeznie, majd behajtania a vállalkozáson.

Fotó: Németh Dániel/444

A székházfelújítást a volt jegybankelnök, Matolcsy György fia, Matolcsy Ádám barátja, Somlai Bálint cége végezte közbeszerzés nélkül: a projekt eredetileg 54 milliárd forintos költséggel indult, de időközben másfélszeresére, bruttó 103,5 milliárd forintra drágult. A projektet korábban több hatósági és belső jelentés is bírálta: az Állami Számvevőszék és az MNB felügyelőbizottsága egyaránt túlárazottságot, hiányos dokumentációt és szabálytalan kiválasztási folyamatot állapított meg. Az MNB-nél úgy látják, a Raw Development nem végezte el maradéktalanul a szerződésben vállalt utómunkákat, ezért éltek a pénzügyi biztosítékkal.

A cég az elmúlt években főként a jegybank és alapítványai megrendeléseiből gazdagodott, többek között a Postapalota felújítását és a félbemaradt kecskeméti egyetemi campus építését is ők végezték. Bár a Raw-csoport az utóbbi években többmilliárdos nyereséget termelt, a bankgarancia lehívása érzékenyen érintheti Somlai vállalkozásait. A vállalat egyelőre nem reagált az ügyre. (via Telex)