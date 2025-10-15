Elbukták első fokon a Hell tulajdonosai a TASZ elleni perüket

Szerdán a Fővárosi Törvényszék a Barabás testvérek összes kereseti kérelmét elutasította. A bíróság lényegében mindenben a TASZ-nak adott igazat: a szervezet közlései nem voltak valótlanok és sértők, a kifogásolt vélemények pedig nem voltak lealacsonyítók, megalázók vagy bántók, és egy részük nem is a felperesekre vonatkozott. A Hell tulajdonosainak perköltséget kell fizetniük a TASZ számára, írja közleményében a Társaság a Szabadságjogokért.

A TASZ véleményével egybehangzóan a bíróság is megállapította, hogy a Barabás testvérek gazdasági, és ezáltal társadalmi befolyásuk miatt közszereplőnek minősülnek, az általuk kifogásolt kijelentések pedig közügyeket érintenek. A per központi kérdése így az volt, hogy Barabásék személyiségi jogainak védelme indokolja-e a jogvédő szervezet véleményszabadságának korlátozását.

A Barabás testvérek korábban ügyvédi felszólító levélben követeltek a TASZ-tól tízmillió forintos sérelemdíjat, nyilvános bocsánatkérést és a róluk szóló tartalmak eltávolítását, miután a jogvédő szervezet hírt adott arról, hogy segítségével a Forbes jogerősen megnyerte azt a pert, amit a Hell tulajdonosai a lap ellen indítottak. A Forbes ellen indított eljárásokkal a vállalkozók azt akarták elérni, hogy semmi ne jelenjen meg róluk a nyilvánosságban, annak ellenére, hogy jelentős gazdasági befolyással bírnak, állami támogatásokban részesülnek, így vállalataik működése, növekedése, piaci szerepe közügy.

„Ahogy a Forbes ellen indított eljárások, úgy a TASZ ellen indított per is a közéleti vita elfojtását célozta, azt, hogy az eljárásokkal elvegyék a bepereltek kedvét és erőforrásait a közéleti részvételtől. Ezt jól mutatja az, hogy a kereseti kérelmek megalapozatlanok voltak. A szólás- és sajtószabadságot védő szervezetként továbbra is fellépünk az effajta cenzúra ellen” – mondta Perczel Léna, a TASZ Közéleti és Részvételi Programjának jogásza.

Idén februárban a Forbes több éves pereskedés után nyert a Hell tulajdonosai ellen. Az ítélet szerint a Forbes nem sértette a magánéletet védő jogokat, amikor a nyilvános adatbázisokból származó információk alapján közreadta a Barabás család vagyonbecslését.