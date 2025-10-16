51 perc alatt átment a bíróságon a Digitális Demokráciafeljesztési Alapítvány bejegyzési kérelme

Szokatlanul gyors volt a Fővárosi Törvényszék nyáron, amikor sietőssé vált a Digitális Polgári Körök szeptemberi gyűlésére pénzt gyűjtő Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány bejegyzése - írja a HVG.

Az Alapítvány kérelme elsőre két amatőr hiba miatt elbukott, másodjára minden simán ment. A második kérelmet augusztus 4-én nyújtották be, és ugyan a bíróságnak 15 napja van arra, hogy bejegyezze vagy elutasítsa a kérelmet, itt már augusztus 11-én megvolt a bejegyzés úgy, hogy a beadott 40 oldalnyi dokumentumot 51 perc alatt nézték át.

A bejegyzésről szóló döntést másnap közzé is tették a civil szervezetek országos névjegyzékében. Mindez az ítélkezési szünetben történt, amikor jóval lassabban megy az ügyintézés. A lap szerint más szervezeteknek ugyanerre heteket kell várniuk.