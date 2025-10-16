A bántalmazottak kézjelzése segített egy nőnek egy balatoni étteremben

Egy négyfős társaság, két nő és két férfi tért be szerda este egy balatonboglári étterembe. A rendőrség beszámolója szerint az egyik nő „egy óvatlan pillanatban magára vonta a pincér figyelmét, majd a néma segélykérés jelét mutatva a segítségét kérte”. A pincér felismerte a jelzést, egy munkatársa pedig hamarosan értesítette a rendőrséget.

A segélykérő a helyszínre érkező rendőrök egyikével, egy rendőrnővel nyomban kiment a mosdóba, míg a többieket igazoltatták. Itt elmondta, hogy azért kért segítséget, mert a volt párja, akivel együtt érkezett a vendéglőbe, fizikai erőszakkal bántalmazta őt.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a 35 éves férfit előállították. Miután kiderült, hogy a bántalmazást Sárkeresztúron történt, felvették a kapcsolatot a területileg illetékes sárbogárdi rendőrséggel. Az ügyben büntetőeljárás indult, a férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.



