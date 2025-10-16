A köztévé Ákosról szóló beszélgetése közben egy másik Ákos fotóját vetítették ki a háttérben

Holnap kerül a mozikba az Ákos életútjáról szóló film - olvasható a felirat az M1-en, miközben az életrajzi mozi rendezőjét kérdezi a köztévé műsorvezetője nagy áhítattal.

De várjunk csak!

Megkopaszodott volna a kormánypártok kedvence? Vagy lehetséges... lehetséges volna, hogy az nem ő? Elképzelhető, hogy egy másik Ákost sikerült kirakni a háttérbe? Hogy ez a Dobrády Ákos a TNT-ből?

Minden elképzelhető, még akár az is, hogy ez valami különösen gátlástalan pr-akció. De inkább maradjunk a jóhiszemű feltételezésnél, miszerint szórakoztató bénázással állunk szemben.