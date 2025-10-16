A Vatikán útmutatót adott ki arról, milyen jóvátételt lehetne felajánlani a papok áldozatainak

A bizottság tagjai bemutatják éves jelentésüket Leó pápának Fotó: Tutela Minorum

A katolikus egyház gyermekvédelmi intézkedéseiről szóló második éves jelentését tette közzé csütörtökön a Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága. Ez egy gyakorlati útmutatót, úgynevezett vademecumot is tartalmaz, amelyet az áldozatok vagy túlélők meghallgatása után állítottak össze - írja a Vatican News.

Az irányelvek célja, hogy segítsék az egyházi közösségeket a „helyreállító intézkedések” végrehajtásában, lépésről lépésre követve a bejelentési folyamatot, amelynek általános egyszerűsítését szorgalmazza a Bizottság. Az ajánlások között szerepel a kezdeti „tájékozott meghallgatás”, az egyén hozzáférése az ügyével kapcsolatos információkhoz, valamint

gazdasági, pszichológiai és lelki támogatás. Mindezt átlátható hivatalos nyilatkozatoknak kell kísérniük, amelyek „elismerik az okozott kárt” és nyilvánosan vállalják a felelősséget.

Thibault Verny érsek, a Pápai Bizottság elnöke, akit XIV. Leó pápa nevezett ki júliusban, ezt a küldetést „örökös zarándoklatnak” nevezte.

Az éves jelentés elismeréssel említi a magyarországi előrelépéseket, hangsúlyozva az Emberi Méltóság Stratégia erőfeszítéseit: „Előrelépések történtek egy olyan átfogó megközelítés felé a védelem terén, amely amellett, hogy hangsúlyozza a gyermek méltóságát, a gyermekvédelmet az evangéliumi értékekhez kapcsolja. Magyarországon az Emberi Méltóság Stratégia, amelyet a szerzeteselöljárók konferenciái dolgoztak ki, átfogó keretet kíván adni az emberi méltóság védelmére, különös tekintettel a kiskorúak védelmére és a kiszolgáltatott felnőttek jogaira. A stratégia célja, hogy irányelveket dolgozzon ki, képzési programokat nyújtson és támogató rendszert hozzon létre a szerzetesintézmények számára.”

Ahogy azt közleményükben írják, a szerzetesek által végzett magyarországi gyermekvédelem intézkedései összhangban állnak a Szentszék elvárásaival, és követendő példaként szolgálhatnak más országok számára is. „A hazai stratégia nemcsak a megelőzésre és a bejelentési csatornák megerősítésére fókuszál, hanem a sértettek iránti méltányos, gyógyító hozzáállásra és a transzparens kommunikációra is.”