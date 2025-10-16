Hahó, értelmiségiek! Torghelle Sándor nyerte Az Árulókat

Miután bejelentették, hogy mégsem lesz médiatörténeti per abból, hogy Hajdú Péter érti-e egy társasjáték szabályait vagy sem, az is kiderült, hogy ki nyerte meg az RTL gyilkosos játékrealityjét, Az Árulókat:
Torghelle Sándor, volt válogatott focista és Schoblocher Barbara énekesnő.
Fejenként több mint hétmillió forinttal távoztak a játékból, mint az utolsó, életben maradt ártatlanok.
Aki valami megmagyarázhatatlan felindulásból úgy kattintott erre a hírre, hogy fogalma sincs, miről van szó, de még mindig itt van, annak gyorsan elmondom, hogy ez egy taktikai-pszichológiai-bűnügyi reality, gyakorlatilag ugyanaz, mint a gólyatáborokból jól ismert gyilkosos játék, csak itt kamerák vannak, és aztán leadják a tévében, plusz jelen esetben híresebb emberek a játékosok.
A játék lényege röviden annyi, hogy bezárnak egy kastélyba két tucat embert, akik közül titokban kiválasztanak pár gyilkost, akiknek minden éjjel meg kell ölniük – ki kell szavazniuk – valakit, a többieknek pedig le kell leplezni őket, vagyis nekik is minden este ki kell szavazniuk valakit. Ha mázlijuk van, akkor gyilkost/árulót szavaznak ki, ha nem, akkor ártatlant küldenek haza.
A csütörtök esti, utolsó részben sikerült megszabadulni mindkét gyilkostól, a bűvész Hajnóczy Somától és Veiszer Alindától is, hogy a végén csak két ártatlan maradjon, a már említett Torghelle és Schoblocher.
Az úgynevezett értelmiségi vonalat képviselő játékosok a játék nagyrészében teljesen vakon voltak, ellenben Torghelle Sándorral, aki szépen csendben, szinte a kispadon ülve (bocsánat) nyomozta végig a műsort, és gyakorlatilag egyedüliként szinte minden alkalommal gyilkosra szavazott.
Megegyeztek Az Árulók gyártócégével és az RTL-lel.
Hajdú szerint „karaktergyilkosság” folyik ellene, amiért az RTL szerint szabályt és így szerződést szegett a csatorna gyilkosos játékrealityjében, aminek producere szerint a tévés veszélyeztette a komplett játékot „egy fékezhetetlen egotrip hatására”.
Egyértelműen a konfliktusokra hegyezte ki Az Árulók újabb évadát az RTL, Péterfy Boriból már az első részben kiszakadt, hogy utálja Hajdú Pétert.