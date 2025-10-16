Kiderült, mi vezetett Diane Keaton halálához

Tüdőgyulladás okozta Diane Keaton, az Annie Hall női főszereplőjének halálát – közölte a család a People magazinnak adott nyilatkozatában. A színésznő szombaton hunyt el, erről a hozzátartozói tájékoztatták a nyilvánosságot, de a halála körülményeiről nem beszéltek, és a magánélet tiszteletben tartását kérték mindenkitől.

Diane Keaton Woody Allennel az Annie Hallban
Fotó: ROLLINS-JOFFE PRODUCTIONS/Photo12 via AFP

Keaton több ismerőse beszélt arról, hogy a 2023-ban még alkotó színész-producer egészségi állapota az elmúlt hónapokban hirtelen leromlott, ő pedig nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Családtagjai végül most jelentették be a 79 éves alkotó halálának az okát, köszönetet mondva egyúttal a sok részvétnyilvánításért. (Guardian)

