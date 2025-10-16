Magyar bejelentette, párhuzamos szavazatszámlálással készül a Tisza a választásra

A „fegyveregyenlőség jegyében” Lázár János október 23-ára tegye ingyenessé a vonat- és a buszközlekedést - üzente nyírbátori fórumán Magyar Péter. Szerinte ezzel eldőlne, melyik rendezvényen lesznek többen.

A fórumon azt állította, hogy a Fidesz aznapra lefoglalta a buszokat, vagy megtiltotta a cégeknek, hogy kiadják azokat a tiszás önkénteseknek, a polgármestereket pedig fenyegetik, hogy vigyenek fel 10-20 közmunkást vagy önkormányzati dolgozót a Békemenetre, különben elesnek támogatástól.

Magyar azt javasolta a tiszásoknak, jelentkezzenek be a falubuszokra, aztán sétáljanak át a tiszás rendezvényre. (A Békemenet 9-kor kezdődik, a tiszás rendezvény, a nemzeti menet, délután 2-kor indul.) Sokan telekocsit szerveznek Budapestre.

Magyar arról beszélt, október 23-án megmutatják, mi is a Tisza, ez a nap lesz a kampány igazi nyitánya, ott sok minden fog eldőlni. „A szabadságot nem adják ingyen, néha meg kell érte küzdeni. Örüljünk, hogy most nem fegyverrel kell, mint a déd- vagy nagyszülőknek, elég egy kiállás.”

Magyar szerint jól állnak, de „az aljas hatalom nem adja magát könnyen. Ez nem lesz egy fair verseny”, a Tiszát olyannal vádolja a Fidesz, amit ők követnek el, hazudnak velük kapcsolatban, a szatellit pártok pedig összejátszanak a hatalommal.

Kapott egy kérdést arról, mi a garancia arra, hogy most nem „döglik be” a választási informatikai rendszer, mint az egyik választáson, ahol „mire megjavult, valami csoda folytán megvolt a kétharmados Fidesz-többség.”

Magyar azt mondta, „sokan voltunk fideszesek sokáig, és én úgy tudom, hogy nem történt semmilyen umbulda.”

Annak érdekében, hogy az emberek elhiggyék az eredményt, vagy megakadályozzák, hogy bármi ilyesmi történjen, a szavazatszámlálóknak mindent rögzíteni kell az összesítésnél.

Magyar bejelentette, a Tiszának lesz egy párhuzamos szavazatszámlálása, és abban bízik, hogy előbb látják majd a pontos eredményeket.

„Azért nem lesz értelme belenyúlni a rendszerbe, mert ott lesz a rögzített, dokumentált eredmény minden választókörzetben, lefotózva, aláírva.”

A fórumon megismételte a korábbi ígéreteiket – mint például az adócsökkentés, nyugdíjemelés, korrupcióellenes intézkedések, a nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal létrehozása és az uniós pénzek hazahozatala –, és többször beszélt a gyermekvédelemről is.

Azt mondta, egy olyan hatalom nem maradhat fenn, ami tönkreteszi a gyerekeket. Magyar szerint egy kormányról vagy egy országról az mutatja meg, hogy milyen, hogy hogyan bánik a magára hagyott gyerekekkel, és a hatalom ebben sokszor megbukott.

„Ott a bicskei pedofilbotrány, a Szőlő utcai intézet vagy a szolnoki gyermekotthon ügye, több ezer gyerek van szökésben. (…) Orbán Viktor nem azon dolgozik, hogy vonják felelősségre a rémeket, hanem a saját politikustársait mentegeti” – mondta Magyar. Megtorlást ígér, jogkövetkezményekről handabandázik, de ők vannak hatalmon 15 éve - folytatta. És hiába beszél Lázár János kémiai kasztrálásról, ők nevezték ki a rémeket. Például a Szőlő utca igazgatóját, hiába tiltakozott a szakma vagy tettek feljelentést az ügyében. A politikai elit hathatós támogatásával maradhatott, és most sem vállalja senki a felelősséget – mondta Magyar, és azt ígérte, ha kormányra kerülnek, felelősségre vonják az ilyen ügyek miatt a politikai és szakmai vezetőket.