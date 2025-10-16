Már jövő év végétől betiltaná az orosz gáz- és olajimportot az Európai Parlament

Az Európai Parlament két szakbizottsága, a nemzetközi kereskedelmi, valamint az ipari és energiaügyi bizottság jóváhagyta, sőt, egyes pontokon szigorította azt a javaslatot, amely az orosz földgáz és kőolaj uniós importjának teljes megszüntetését célozza, írja a Portfolio. A legkomolyabb szigorítás, hogy már 2026. december 31-től elrendelnék a teljes importtilalmat – eredetileg ezt egy évvel későbbre, 2027 végére tervezték.

A döntés nagyon súlyos hatással lehet a magyar energiaellátásra, miután az orosz energiafüggőség leépítésére eddig kevés érdemi lépés történt az elmúlt években. Márpedig ha ez a határozat átmegy az EP-n, akkor már 2027-től megszűnne az évi 4,5 milliárd köbméteres, Gazprommal kötött hosszútávú gázellátási megállapodás, valamint az évi 8-9 millió tonna orosz eredetű olajimport is, írja a Portfolió. A tervezet szerint Az orosz nyersolajból előállított termékek behozatala szintén tilos lesz 2026 végétől. Továbbá a tervezet elfogadása esetén szankciókat vezetnek be a renitens tagállamokkal szemben, valamint a bizottságok módosítói törölték azt a záradékot, amely lehetővé tette volna a tilalom ideiglenes felfüggesztését energiaellátási válság esetén.



Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Az orosz energiavásárlás régóta vörös posztó az uniós vezetők szemében, de az elmúlt időben már Donald Trump amerikai elnök is kikelt ellene, mondván, az orosz energia vásárlói a háború legfőbb finanszírozói (bár ő, nyilván már csak a nagyságrendek miatt is, Kínát és Indiát nevesítette). Az uniós tagállamok az orosz-ukrán háború kitörése óta igyekeznek minél jobban függetlenedni az orosz energiahordozóktól, a magyar kormány földrajzi adottságaira hivatkozva nemcsak fenntartja a függőséget Oroszországtól, hanem még növeli is a vásárolt mennyiségeket. Pedig, ahogy arról nemrég egy energiapiaci elemző beszélt a 444-nek, az orosz energiahordozókról való leválásunk ma már nem is igazán anyagi és nem infrastruktúra kérdése, csupán politikai akaraté.

Ehhez képest Szijjártó Péter épp tegnap büszkélkedett el azzal, hogy idén újra rekordot dönt a Magyarországra irányuló orosz földgázszállítás, mint írta, „most már túl vagyunk a 6 milliárd köbméteren”. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Magyarország idén 1,86 milliárd euró értékben vásárolt földgázt Oroszországtól, ez jelenlegi árfolyamon számolva 725 milliárd forint, 238 milliárddal több, mint tavaly.