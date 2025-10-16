Volt egy kis földrengés Inárcs közelében

Földmozgást regisztráltak a Pest megyei Inárcs közelében, ezt csütörtök este, nem sokkal kilenc óra előtt a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közölte.

A csekély erősségű, 2,1-es magnitúdójú földrengés negyed nyolc után két perccel pattant ki a nagyjából ötezer fős nagyközség térségében. Azt nem írták, hogy milyen mélyen volt a földrengés fészke.

A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földmozgást, az obszervatórium szerint eddig Inárcsról érkezett hozzájuk bejelentés az esetről.



