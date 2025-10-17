A francia rendőrség elfogott négy dagesztáni férfit, akik egy orosz ellenzéki aktivista ellen terveztek merényletet

Őrizetbe vett a francia rendőrség négy férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy merényletet terveztek egy orosz ellenzéki, Vlagyimir Oszecskin ellen.

Az elítéltek jogainak védelmében fellépő Gulagu.net alapítója az AFP hírügynökségnek megerősítette, hogy ő volt a célpont a dényugat-franciaországi Biarriztban. „Minden rendben van” - mondta, és köszönetet mondott a francia rendőrségnek és kémelhárításnak, „mindazoknak, akik részt vettek ezeknek a gengsztereknek, gyilkosoknak az elfogásában”, illetve „azoknak is, akik azért dolgoznak, hogy megakadályozzák Putyin véres terveit Európában és Franciaországban”.

Vlagyimir Oszecskin Fotó: JOEL SAGET/AFP

A francia országos terrorelhárító ügyészség megerősítette, hogy csütörtökön eljárást indított egy vagy több személy sérelmére tervezett bűncselekmény előkészítése céljából létrejött terrorista bűnszervezetben való részvétel miatt. Az ügyészség indítványozta a négy, 26 és 38 év közötti, hétfőn előállított férfi vád alá helyezését és előzetes letartóztatását. Közlésük szerint a merényletterv egy orosz ellenzéki ellen irányult, az előzetes vizsgálatot pedig a Belbiztonsági Főigazgatóságra (DGSI) bízták.

A Le Parisien című napilap értesülése szerint a négy férfit, akik francia, illetve orosz állampolgárságú dagesztániak, a DGSI nyomozói fogták el a párizsi régióban. A gyanú szerint felderítést végeztek az orosz ellenzéki franciaországi otthonában.

„Nyilvánvaló, hogy ha nem lett volna ilyen magas szinten professzionális és kompetens biztonsági szolgálat, Putyin gyilkosai már rég megöltek volna” - mondta Oszecskin az AFP-nek. Állítása szerint egyszer, 2022. szeptember 12-én este már megpróbálták meggyilkolni a biarritzi otthonában: észrevett egy piros pontot (ami lézeres célzóberendezés lehetett) az egyik teraszkorláton, ami aztán felé mozgott a falon. „Leoltottuk a villanyt, a földre feküdtünk, bezártuk a zsalugátereket, és hívtuk a rendőrséget” - mondta Oszecskin, aki lövésekről is beszámolt.

Andrej Megvegyev, a Wagner egykori zsoldosa és Vlagyimir Oszecskin az oslói reptéren 2023 januárjában Fotó: HAKON MOSVOLD LARSEN/AFP

Az orosz ellenzékit 2022 márciusában halálos fenyegetésék is értek, „amelyek az orosz börtönökben állítólagosan elkövetett visszaélésekkel kapcsolatos kijelentései és vizsgálatai nyomán érkeztek, s amelyeknek ő maga áldozata volt”, ezeket a legkomolyabban kezeljük - jelezte akkor Jérôme Bourrier illetékes ügyész, aki intézkedéseket rendelt el be Oszecskin „védelmének biztosítása érdekében”.

Vlagyimir Oszecskin, az elítéltek jogainak védelmében fellépő Gulagu.net alapítója 2021-ben videofelvételeket hozott nyilvánosságra az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) Szaratovi megyei 1. tbc-kórházában rabok ellen állítólagosan elkövetett fizikai és nemi erőszakról. Azt állította, hogy a szervezete több mint ezer hasonló tartalmú, az FSZIN archívumaiból származó videófájl birtokába jutott, és ezeket kijuttatta Oroszországból. A felvételek szerinte megerősítik, hogy az oroszországi büntetés-végrehajtási és előzetes letartóztatási intézményekben rendszerszintű a kínzás.

Később úgy szerepelt a nyugati lapokban, mint a nyugatra szökő, egyre növekvő számú magas rangú orosz tisztviselők bajnoka. Azt nyilatkozta, hogy ezeket az embereket felháborította a Kreml ukrajnai háborúja, és vannak köztük volt tábornokok és titkosszolgák is. (MTI, CNN)