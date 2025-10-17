Balatonföldvári ingatlanját is gyorsan elajándékozta kis-Matolcsy barátja az MNB-botrány kirobbanása után

Somlai Bálint a tulajdonában lévő balatonföldvári, összesen 719 négyzetméteres ingatlant 2025. március 28-án, vagyis kilenc nappal az Állami Számvevőszék Magyar Nemzeti Bankról szóló jelentésének megjelenése után elajándékozta az anyjának. Ezzel egy időben holtig tartó haszonélvezeti jogot is bejegyeztek Somlai Bálint nevére, írja a hvg.hu. A Matolcsy Ádám baráti köréhez sorolt milliárdos vállalkozó még 2020 októberében vásárolta meg a balatonföldvári üdülőt, amely közvetlenül a szülei tulajdonában lévő lakóház mellett található.

Somlai Bálint Fotó: Németh Dániel/444

Nem ez volt azonban az egyetlen ingatlan, amit elajándékozott Somlai Bálint az MNB-botrány kirobbanása után. A Direkt36 szerint Somlai az ÁSZ-jelentés után a feleségének ajándékozta a vízivárosi, 150 négyzetméteres lakásukat, másnap pedig az apja nevére került át az 1881 négyzetméteres telken álló tihanyi háza és a közelében futó magánút is. Somlai Bálint ezekben is holtig tartó haszonélvezeti jogot kapott.

Az ajándékozással a rendőrségi nyomozás megindulása után Somlai eltávolította magától a vagyonelemeket. Az eljárás az MNB alapítványi gazdálkodásával kapcsolatban továbbra is zajlik, de Somlai és Matolcsy Ádám körei egyre nehezebb helyzetben vannak. Keddi hír, hogy az MNB feljelentést tett a Szabadság téri székház felújítása miatt is, a gyanú hűtlen kezelésről, csalás és hivatali visszaélésről szól. A felújítást Somlai Bálint cége végezte közbeszerzés nélkül, az eredetileg 54 milliárd forintos projekt menet közben bruttó 103,5 milliárd forintra drágult. A projektet több hatósági és belső jelentés is bírálta, de Somlai cégei ezen kívül is számos megbízást kaptak a barátja apja által vezetett MNB környékéről.