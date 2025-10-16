Az MNB elleni vizsgálat napjaiban gyorsan elajándákozta luxusingatlanjait a kis-Matolcsy barátja

A Matolcsy Ádám baráti körébe tartozó Somlai Bálint, az MNB körüli üzletek egyik fő haszonélvezője néhány napon belül több értékes ingatlanját is elajándékozta, miután az Állami Számvevőszék (ÁSZ) márciusban nyilvánosságra hozta a jegybank alapítványainak gigantikus vagyonvesztésről szóló jelentését - írja a Direkt36. Tavasszal ezzel lépett szintet az MNB botránya, az ÁSZ nem sokkal később feljelentést is tett, a Matolcsy-klánba tartozok pedig vészhelyzeti üzemmódba kapcsoltak.

Így tett az a Somlai Bálint is, akiről most a Direkt36 nyomozta ki, hogy a rá nézve is súlyosan terhelő megállapításokat tevő ÁSZ-jelentést követő napokban több saját ingatlant papíron a családtagjai nevére iratott. A tulajdoni lapok szerint Somlai nyolc nappal az ÁSZ-jelentés után a feleségének ajándékozta a vízivárosi, 150 négyzetméteres lakásukat, másnap pedig az apja nevére került át az 1881 négyzetméteres telken álló tihanyi háza és a közelében futó magánút is. Ezekben Somlai Bálint holtig tartó haszonélvezeti jogot kapott.

Somlai Bálint és Matolcsy Ádám a 2017-es Sziget VIP-ben Fotó: botost/444.hu

Az ajándékozással a rendőrségi nyomozás megindulása után Somlai eltávolította magától a vagyonelemeket. Az eljárás az MNB alapítványi gazdálkodásával kapcsolatban továbbra is zajlik, de Somlai és Matolcsy Ádám körei egyre nehezebb helyzetben vannak. Keddi hír, hogy az MNB feljelentést tett a Szabadság téri székház felújítása miatt is, a gyanú hűtlen kezelésről, csalás és hivatali visszaélésről szól. A felújítást Somlai Bálint cége végezte közbeszerzés nélkül, az eredetileg 54 milliárd forintos projekt menet közben bruttó 103,5 milliárd forintra drágult. A projektet több hatósági és belső jelentés is bírálta, de Somlai cégei ezen kívül is számos megbízást kaptak a barátja apja által vezetett MNB környékéről.

