Lehetséges egymilliárd forintot kilopni takarítócégekből?

A költségvetésnek több mint egymilliárd forint kárt okozó, takarításra szakosodott bűnszervezet irányítója és társai letartóztatását rendelte el a Kaposvári Járásbíróság - tájékoztatta a NAV az MTI-t.

A nyomozók egy olyan duplikált bűnszervezetet buktattak le, amely kettős céghálózat révén szinte az egész országot lefedve folytatta az illegális tevékenységét, s csaknem 500 alkalmazott feketebéres érintettségével, egymilliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek.

A bűnszervezet szálait egy Pest megyei férfi fogta össze, aki két - egyenként többszintű - céghálózatot hozott létre és működtetett. A cégcsoport vezetőjeként ő volt a piramisok csúcsain lévő haszonhúzó cégek ügyvezetője. A takarításra szakosodott két bűnszervezet egymás tevékenységéről mit sem tudott, azonban a bűncselekmények elkövetésének módszerei mindkét esetben teljesen megegyeztek.

A munkavállalókat a hálózatban alvállalkozóként szereplő cégekhez jelentették be, a valóságban azonban a két fő haszonhúzó cégtől kapták a fizetésüket és nekik dolgoztak. A cégek nem rendelkeztek a számlákon szereplő szolgáltatás megvalósításához szükséges eszközökkel és feltételekkel, a valótlan tartalmú számlák ellenértékét pedig átutalással teljesítették a bűnszervezet cégei számára. Onnan az összegek túlnyomó részét készpénzben felvették, kisebb részét pedig bukócégek felé utalták tovább, majd ezekhez a tételekhez végül bankautomatákból jutottak hozzá.

A készpénzt többnyire a munkavállalók feketebérezésére használták: a takarítók általában a fizetésük hetven százalékát kapták meg utalással, a maradékot pedig borítékban, de előfordult, hogy a teljes összeget utóbbi módon juttatták el feléjük, míg a fennmaradt összegek a bűnszervezeti vezetőkhöz kerültek. A fiktív számlázási láncolat célja egyrészt a munkavállalók után keletkező járulékbevallási és fizetési kötelezettség részleges elkerülése volt, másrészt a fiktív számlákkal áfa-fizetési kötelezettségüket is jelentősen csökkentették.

Egy nagyszabású akcióban a nyomozók 32 helyszínen kutattak és foglaltak le iratokat és elektronikai eszközöket, s összesen 18 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közöttük a haszonhúzó társaságok irányító ügyvezetőjét és a bűnszervezeti tagokat. A bűnbanda fejét kommandósokkal fogták el; őt és három társát - mint bűnszervezeti irányítókat - őrizetbe vették, letartóztatásukat elrendelte a Kaposvári Járásbíróság.

A nyomozók már az első napon mintegy 365 millió forint értékben foglaltak le készpénzt és értéktárgyakat, de ez az összeg folyamatosan növekszik a pénzügyi adatok beérkezésével. A gyanúsítottak ellen bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folyik az eljárás - olvasható a közleményben. (MTI)