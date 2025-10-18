Felrobbant egy orosz robbanóanyag-gyár

Péntek este három ember meghalt és öt megsérült egy robbanásban az Avangard robbanóanyag-gyárban Sterlitamak városában, Baskíria régióban – közölte szombaton a régió kormányzója Telegramon.

Ragyij Habirov cáfolta, hogy a robbanást ukrán dróntámadás okozta volna, és hangsúlyozta, hogy törvényszéki szakértők vizsgálják annak okát.

A mentőszolgálat szombaton közölte, hogy befejezték a Sterlitamak gyárban az egész éjszaka folytatott kutatási és mentési műveleteket.

Az Avangard gyár ipari robbanóanyagokat gyárt, 2022 óta az orosz állami ipari konglomerátum, a Rostec irányítja. (Reuters, a címlapi kép via AFP, rajta Putyin inspektálja az Avangard rakétájának tesztjét 2018-ban.)