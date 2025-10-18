Gigantikus magyar siker Liverpoolban, már négyen vannak a mieink

Négy magyar lesz ezentúl Liverpoolban. Nem összesen – úgy többen lehetnek –, hanem a labdarúgással összefüggésben. Szórakoztató pénteki hír, hogy a sokszoros és egyben regnáló bajnok futballcsapat két stabil tagjához, Szoboszlai Dominikhez és Kerkez Miloshoz, valamint a feltörekvő ifjú kapushoz, Pécsi Árminhoz negyedikként Gyenge Balázs sportújságíró csatlakozik.

Ő persze nem a szuperklub alkalmazottja lesz, a Nemzeti Sport munkatársakért egyszerre tudósítja a focisták életéről és munkásságáról a lapját, a közmédiát és a Premier League-meccseket közvetítő Spíler Tv-t. Ahogy a Sport írta, Liverpoolból és Anglia különböző stadionjaiból, edzőközpontjaiból nap mint nap jelentkezik Gyenge, aki „multimédiás tartalmakat készít írott, televíziós és rádiós formában, így a közmédia nézői, hallgatói és olvasói egyaránt részesülnek a tudósításokból”.

„A nemzetközi sportmédiában nem példátlan, hogy akkora sztárok esetében, mint amilyen ma már Szoboszlai Dominik is, külön tudósítót küldenek a városba, ahol a népszerű futballista él, játszik. A magyar sportsajtóban ez történelmi lépés, most történik ilyen először” – mondta erről az újság főszerkesztője.

Mindez önmagában még nem ért volna krokit, a nyomtatott Nemzeti Sport szombati címlapja viszont hálistennek meghaladhatatlant dobott. Íme:

Kicsit közelebbről a lényeg:

Ahogy mondani szokás, szép az, ami érdek nélkül tetszik. Meg az is, aminek ilyen erőteljes esztétikája és mélyenszántó üzenete van.

Innentől nincs más dolgunk, mint kíváncsian várni, hogy a kvartett mely tagja nyújtja a szezonban a leginkább megsüvegelendő teljesítményt.

Hiszen talán ma a kontinensen nincs is, csak Angliában ilyen szintű négyes fogat.