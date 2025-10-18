Online droghálózat: pizzafutárok kézbesítették a bébiételként, kutyatápként vagy mosóporként csomagolt szereket

Az online térben is működő nemzetközi kábítószer-terjesztő hálózatot lepleztek le egy egyedülálló akció keretében - hangzott el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda sajtótájékoztatóján szombaton.

A szervezet három év alatt mintegy 10 000 postai küldeményben továbbított kábítószert, pszichoaktív anyagokat, melyek mintegy 40 000 embert érintettek valamilyen formában. Többek között pizzafutárok kézbesítették a bébiételként, kutyatápszerként, mosóporként csomagolt kábítószert. Egyedül a szervezet irányítója többszáz milliós nyereségre tett szert. Volt, amikor cipősdobozban vitték a készpénzt Hollandiába.

Jeney Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) igazgatója a Tartarosz műveletrõl tartott sajtótájékoztatón Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Nemzetközi együttműködés segítségével sikerült feltárni a szervezetet, a pénzügyi tranzakciók menetét, helyét, idejét. Október 15-én az ORFK, a BRFK, több megyei rendőr-főkapitányság többszáz munkatársa, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a NAV és az ügyészség munkatársainak segítségével országszerte több helyszínen rajtaütött a feltételezett elkövetőkön. 26 személyt fogtak el, ebből 24 őrizetbe került, közülük 18-at a bíróság letartóztatásba helyezett, három külföldi személy ellen pedig nemzetközi elfogadóparancsot adnak ki. Az akció során 24 kilogramm különféle kábítószert, továbbá több mint 100 millió forint értékben készpénzt, kriptovalutát, gépjárműveket foglaltak le. Csupor Máté főosztályvezető hozzátette, hogy

évek óta nő az online kábítószer-kereskedelem, „sok dolgunk maradt még”.

Jeney Áron igazgató a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar rendőrség idén márciusban hirdette meg a kábítószerbűnözés visszaszorítását célzó Delta programot, és ennek részeként a Nemzeti Nyomozó Iroda a kibertérre is nagy figyelmet fordított. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az online tér jó rejtekhely, az október 15-én országszerte sikeres elfogásokat eredményező Tartarosz művelet bizonyítja, hogy ez nem így van. (MTI)