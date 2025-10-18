Rejtély, hogyan kerülhetett egy elektromos roller egy 40 méter magas hídpillér tetejére Krakkóban

A lengyel rendőrség is vizsgálja, hogyan tudott valaki Krakkó külvárosában egy lezárt híd pillérének tetejére parkolni egy elektromos rollerrel – írja a TVP. A tűzoltóknak három órába telt, mire le tudták szedni a rollert a 40 méteres magasságból.

A lengyel belügyminisztérium szóvivője, Karolina Gałecka szerint egyáltalán nem vicces ez.

„A járművet olyan helyre rakták, ahol nemcsak, hogy nem szabadna lennie, de rendkívül életveszélyes is. A biztonság nem játék. Az ilyen mutatványok tragédiába torkollhatnak.”

A Visztula felett áthaladó hídra se gyalog, se kétkerekű járművel nem lehet felmenni, így továbbra is rejtély, hogy kerülhetett a roller a torony tetejére.