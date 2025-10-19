120-szal száguldott a 70 éves buszsofőr, hárman haltak meg a szávaszentdemeteri balesetben

Még pénteken történt a súlyos, három ember életét követelő baleset a Vajdaság déli, szerémségi részén: egy emeletes busz borult fel a Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica) és Járek (Jarak) közötti úton. Egy vállalat 83 dolgozóját szállította, a többi nyolcvan utas mindegyike megsérült a balesetben.

A baleset után indult hatósági eljárása megállapította, „hogy ez a nagy méretű jármű 120 kilométeres óránkénti sebességgel haladt. A sofőr 83 utast szállított (…) A fizika egyszerűen nem engedte, hogy a jármű ilyen sebességnél az úton maradjon” – idézi a Szabad Magyar Szó a vizsgálatot végző nyomozás vezetőjét, Dejan Stević alezredest. A rendőrség a baleset után őrizetbe is vette a 70 éves buszsofőrt, D. K.-t, aki ellen még a hétvégén vádat is emelhetnek.

A buszt a Sirmium Bus nevű vállalat üzemeltette. A cégnél az elmúlt két évben háromszor volt hatósági ellenőrzés, ezek során összesen mintegy hatvan szabálytalanságot találtak, írta még pénteken, a baleset után a magyar nyelvű független szerbiai lap. A Szabad Magyar Szó azt is hozzáteszi: a két település közötti utat nemrég újították fel, mióta átadták a forgalomnak, több mint hatvan gyorshajtást jegyeztek fel a rendőrök.