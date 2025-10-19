A kolumbiai elnök gyilkossággal vádolta meg az amerikaiakat egy halászhajó állítólagos kilövése miatt

Gustavo Pedro kolumbiai elnök gyilkossággal vádolta meg az Egyesült Államokat. Pedro szerint az amerikaiak megsértették Kolumbia szuverenitását, és meggyilkoltak egy kolumbiai halászt, amikor szeptember 15-én tüzet nyitottak egy hajóra a Karib-tengeren.
„Alejandro Carranza halásznak nem volt kapcsolata a kábítószer-kereskedelemmel. A kolumbiai hajó sodródott, a vészjelzője pedig be volt kapcsolva a motor meghibásodása miatt. Magyarázatot várunk az amerikai kormánytól.”
Carranza szeptember 15-én halt meg. Állítólag azután, hogy az amerikai katonák tüzet nyitottak a hajójára.
Pedro nem sokkal azután állt elő a váddal, hogy Donald Trump újabb, állítólagos kábítószert szállító hajó elleni támadásról számolt be. Az amerikai elnök október 14-én azt mondta, hogy a Venezuela partjainál végrehajtott támadásban 6 ember halt meg. Az elmúlt két hónapban ez volt minimum a hatodik alkalom, hogy az amerikaiak hajókat támadtak a Karib-tengeren.
Az amerikai kormány szeptember elején indított háborút a venezuelai kábítószer-csempészek ellen. A hajók ellen végrehajtott légicsapásokat Pedro a „zsarnokság megtestesülésének” nevezte egy szeptember 25-ei interjújában. A kolumbiai elnök akkor azt is mondta, hogy büntetőeljárásokat kezdeményez, amennyiben a nyomozás során kiderül, hogy kolumbiaiak is vannak az áldozatok között.
Trump venezuelai drogháborújáról ebben a cikkben írtunk bővebben. (via BBC)
Az ENSZ elítélte az Egyesült Államok által végrehajtott, kis hajók elleni csapásokat, amiket önkényes kivégzéseknek tart.
Gustavo Petro szerint szükségtelen volt rakétákat bevetni.
Az amerikaiak kilőttek egy csónakot, amin szerintük egy Trump által terrorszervezetnek minősített drogkartell szállított kábítószert. A venezuelai diktatúrának végső soron ez jól jön, az amerikaiknak pedig a nagyon rövid távú dicsőségen túl talán semmi hasznuk nem lesz belőle. Latin-Amerika viszont megszenvedheti a megújuló amerikai fegyveres beavatkozásokat.