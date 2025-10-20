21 millió forint értékben utalt, későn jött rá hogy csalóknak

Egy ismeretlen férfi külföldi telefonszámról hívta fel 2024 augusztusában a 44 éves későbbi sértettet, és elhitette vele, hogy egy hongkongi brókercég nevében jár el – írja a rendőrség. A beszélgetésbe később többen is becsatlakoztak, és magas hozamú befektetési lehetőségeket ígértek az áldozatnak. Még cikkeket is küldtek emailben, melyek arról szóltak, hogy emelkedni fog a részvény árfolyama.

A csalók sikerrel jártak, az áldozat majdnem egy év alatt hét alkalommal, összesen 21 millió forint értékben utalt dollárt és eurót. A sértett ezután is folyamatosan kapcsolatban volt a csalókkal, majd rájött hogy átverték.