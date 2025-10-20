Gyanús magasles miatt nyomoz az FBI a Palm Beach repülőtér közelében, ahol Trump gépe is leszállt

Az FBI egy gyanús, magasleshez hasonlító építményt talált még múlt héten csütörtökön, a Donald Trump amerikai elnök érkezése előtti biztonsági előkészületek során a Palm Beach repülőtér közelében, ahol Trump gépe is leszállt.

Az FBI most nagy erőkkel nyomoz a „vadászlesnek” nevezett építménnyel kapcsolatban, arról ugyanis látható volt az Air Force One leszállási zónája. A magaslesnél nem találtak senkit, de most begyűjtik az összes bizonyítékot.

Ahogy a Fox News is írja, a magasles megtalálása előtt egy héttel találták bűnösnek Ryan Routh-t gyilkossági kísérlet miatt, miután a férfi megpróbálta lelőni Trumpot egy palmbeachi golfpályán, egy kerítés mellett a bokrokban felállított „mesterlövészállásból”.