Körözik Portik Tamás fiát

Elfogatóparancs van érvényben Portik Tamás fia ellen - írja a Magyar Nemzet. A lap azt írja, a férfinak már meg kellett volna kezdenie másfél éves börtönbüntetését, de nem vonult be. Hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélték el.

Ifjabb Portik Tamás még 2024 januárjában, a Fenyő-gyilkosság tárgyalásának megkezdése előtt a bíróságon támadt neki az apja ügyét első fokon tárgyaló bírónak.

A férfi már korábban is kapcsolatba akart lépni a bíróval, de közölték vele, erre nincs lehetősége. Ezért mikor a tanácselnök megérkezett a tárgyalóteremhez, útját állta ifjabb Portik, és számon kérte. A bíró ekkor sem akart vele beszélni, mivel azonban a férfi folytatta a szidalmazását, közölte vele, hogy ki fogja vezettetni a biztonsági őrökkel, majd kikerülve Portik fiát, megpróbált bemenni a tárgyalóterembe. Ekkor a egy gyors mozdulattal a kezében lévő kávéspohár teljes tartalmát a bíró arcába öntötte.